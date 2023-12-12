«"Εισαγόμενο" πρόβλημα και η έξαρση της οπαδικής βίας, όπως μας ενημέρωσε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου. Μετά την ακρίβεια και την υγειονομική κρίση, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη εμφανίζεται, άμοιρη ευθυνών, να παρακολουθεί ένα ακόμα πρόβλημα που μας έρχεται από την Ευρώπη», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να αφήσει τις φαιδρές δικαιολογίες και να εφαρμόσει τα μέτρα που έχει εξαγγείλει. Αντί να μένει σε επικοινωνιακές φούσκες και στις μεγαλόστομες διαβεβαιώσεις, στις οποίες καταφεύγει μετά από κάθε τραγικό περιστατικό». «Εκτός κι αν», σχολιάζει, «η κυβερνητική ανικανότητα είναι και αυτή "ευρωπαϊκό" πρόβλημα…».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

