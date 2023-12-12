Σε δύο επίπεδα κινούνται οι χθεσινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την οπαδική βία με το ένα να αφορά τα γήπεδα, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης στην εκπομπή Αταίριαστοι του ΣΚΑΪ, με την ουσία ωστόσο του προβλήματος να βρίσκεται στις επιθέσεις που σημειώνονται και εκτός γηπέδων.

Ακολούθως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στα περιστατικά οπαδικής βίας όπως του Άλκη Καμπανού, του Μιχάλη Κατσουρή, αλλά και του 31χρονου αστυνομικού που σημειώθηκαν εκτός γηπέδου.

Η πιο σημαντική ανακοίνωση των χθεσινών μέτρων, είπε ο κ. Μαρινάκης, είναι η επίσκεψη των υπουργών στον Άρειο Πάγο που στοχεύει στην αναβάθμιση της έρευνας της δικαιοσύνης προκειμένου να βρεθούν χρηματοδότες και ηθικοί αυτουργοί για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στην ουσία του, συμπληρώνοντας ότι «εδώ μιλάμε πιθανότητα για μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα -μπορεί μια ομάδα να έχει από κάτω της δύο, στο όνομα μίας ομάδας, ίσως και με τη συμμετοχή κάποιων μέσα σε έναν Σύλλογο, δεν το ξέρουμε αυτό- εγκληματικές οργανώσεις».

Εδώ και πολλά χρόνια φαίνεται ότι υπάρχει κάτι οργανωμένο στα γήπεδα που αφορούν και σε άλλες παράνομες δραστηριότητες και όχι απλώς σε μία κροτίδα όπως είναι οι χρηματοδοτήσεις, η εμπορία ναρκωτικών.

Αναφορικά με τη κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για των κεκλεισμένων των θυρών αγώνων, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι οι ομάδες κατά πλειοψηφία δεν κάνουν έλεγχο των εισιτηρίων με ταυτότητα.

«Καταλαβαίνουμε την οργή και την αγανάκτηση των φιλάθλων που έχουν πληρώσει διαρκείας, αλλά το κράτος οφείλει να προστατέψει και εκείνους που θα θελήσουν να πάνε στο γήπεδο με το παιδί τους και ένα υπεύθυνο κράτος είναι προτιμότερο σε αυτή την περίπτωση να ζητήσει συγγνώμη και να τους προστατέψει αλλά θα ξέρουν ότι όταν επιστρέψουν ποιος θα είναι δίπλα τους», είπε ο κ. Μαρινάκης.

«Την ευθύνη την έχουν εκείνοι που ως ανώνυμες εταιρείες στους πελάτες τους, στους φιλάθλους τους που δίνουν τα λεφτά δεν τους εξασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες».

«Αν δεν συμμορφωθούν αυτοί που πρέπει θα πάρουμε πιο σκληρές αποφάσεις, η κυβέρνηση θα πάρει όσα μέτρα χρειαστούν, και μετά την 12η Φεβρουαρίου θα εξεταστούν πολλά και κυρίως το ηλεκτρονικό εισιτήριο με ταυτοπροσωπία», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

