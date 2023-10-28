Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οικονόμου: «Αφού νιώθουμε υπερηφάνεια για τους προγόνους μας, οφείλουμε να μην στερήσουμε την ίδια δυνατότητα από τους απογόνους μας»

Η δήλωση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη για την 28η Οκτωβρίου

Γιάννης Οικονόμου

«Αιώνια τιμή και δόξα σε όσους και όσες, στην εποποιία του 1940, έστειλαν το μήνυμα ότι οι δυνάμεις του 'Αξονα δεν είναι αήττητες και παράλληλα έσωσαν την τιμή της Ευρώπης με την ασυμβίβαστη αντίσταση απέναντι στο φασισμό και το ναζισμό» τονίζει σε μήνυμα του για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου.

Παράλληλα ο κ. Οικονόμου επισημαίνει: «Ας θυμόμαστε ότι, αφού νιώθουμε υπερηφάνεια για τους προγόνους μας, οφείλουμε να μην στερήσουμε την ίδια δυνατότητα από τους απογόνους μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιάννης Οικονόμου 28η Οκτωβρίου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark