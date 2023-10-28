«Αιώνια τιμή και δόξα σε όσους και όσες, στην εποποιία του 1940, έστειλαν το μήνυμα ότι οι δυνάμεις του 'Αξονα δεν είναι αήττητες και παράλληλα έσωσαν την τιμή της Ευρώπης με την ασυμβίβαστη αντίσταση απέναντι στο φασισμό και το ναζισμό» τονίζει σε μήνυμα του για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου.

Παράλληλα ο κ. Οικονόμου επισημαίνει: «Ας θυμόμαστε ότι, αφού νιώθουμε υπερηφάνεια για τους προγόνους μας, οφείλουμε να μην στερήσουμε την ίδια δυνατότητα από τους απογόνους μας».

