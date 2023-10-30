Μαρινάκης: Οι πολίτες δεν θα πληρώσουν ενδεχόμενες ανατιμήσεις στο ρεύμα

Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την οικονομική στήριξη των νοικοκυριών που θερμαίνονται από το ηλεκτρικό ρεύμα, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενώ επισήμανε ότι οι πολίτες δεν θα πληρώσουν ενδεχόμενες ανατιμήσεις στο ρεύμα

Ερωτηθείς για το Μεσανατολικό ο κ .Μαρινάκης επισήμανε ότι «Η Ελλάδα έχει ταχθεί από την πρώτη στιγμή υπέρ της διάνοιξης ανθρωπιστικού διαδρόμου για τους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας, βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τις ΗΠΑ και τον ΟΗΕ για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας διά θαλάσσης, πρόκειται για μία σύνθετη και δύσκολη διαδικασία».

Σε ερώτηση για τη στάση της Τουρκίας στο Μεσανατολικό και κατά πόσον οι πρόσφατες αναφορές του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διεμήνυσε ότι «εμείς θέλουμε να διαφυλάξουμε τον διάλογο, αλλά δεν εξαρτάται μόνον από εμάς, πρέπει να δούμε συνέπεια και προσήλωση και από την άλλη πλευρά. Προφανώς όλα αξιολογούνται σε καθημερινή βάση. Είναι σαφές ότι η Ελλάδα δεν θα υποχωρήσει από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία στο Μεσανατολικό, ωστόσο κανείς, και φαντάζομαι ούτε η Τουρκία, θέλει να ξεφύγει η κατάσταση. Από εκεί και πέρα θα δείξουν τα γεγονότα των επομένων ημερών και εβδομάδων».

Σε ερώτηση για το Μεταναστευτικό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως η μάχη κατά των κυκλωμάτων διακινητών είναι διαρκής, ότι οι αρμόδιες αρχές είναι σε επιφυλακή και ότι «οφείλουμε να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά από τους διακινητές».

