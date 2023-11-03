Αυγέρη: Για πόσο ακόμα θα σιωπά και θα κρατά τα στόματα κλειστά ο πρωθυπουργός

Το Μαξίμου επιλέγει την αφωνία ακόμη και μετά τα τελευταία συγκλονιστικά δημοσιεύματα ελληνικών και ξένων ΜΜΕ, σύμφωνα με τα οποία ο ανιψιός και πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού φέρεται να είναι αποστολέας -όταν ακόμα ήταν σε αυτή τη θέση το 2021- μολυσμένων με Predator sms σε 11 σημαντικά πρόσωπα του δημόσιου βίου.

Έτσι εξηγείται η επίμονη άρνηση του πρωθυπουργού να διευκολύνει τη διαλεύκανση της υπόθεσης και η εφαρμογή κάθε μεθόδου φίμωσης μαρτύρων. Αντί να δώσει ο ίδιος την έγκριση, για να μιλήσουν τα στελέχη της ΕΥΠ και να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση, στοχοποιεί θεσμικούς αξιωματούχους και υπονομεύει το έργο των Ανεξάρτητων Αρχών.

Όμως, η αλήθεια θα λάμψει όσο και να επιθυμεί τη συγκάλυψη ο κ. Μητσοτάκης.

Πηγή: skai.gr

