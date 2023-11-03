Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια με τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας

Ανάρτηση Δένδια στο twitter, για την τηλεφωνική επικοινωνία τους

Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια με τον Ουκρανό ομόλογό του

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανο ομόλογό του Rustem Umerov ειχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

"Τον ενημέρωσα για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, μετά τις τρομοκρατικές ενέργειες της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.Με ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας και είχα την ευκαιρία να του επαναλάβω την προσήλωση της Ελλάδας στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου", έγραψε σχετικά στον προσωπικό λογαριασμό του στο " Χ " ο κ. Δένδιας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δένδιας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark