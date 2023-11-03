Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια με τον Ουκρανό ομόλογό του

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανο ομόλογό του Rustem Umerov ειχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

"Τον ενημέρωσα για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, μετά τις τρομοκρατικές ενέργειες της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.Με ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας και είχα την ευκαιρία να του επαναλάβω την προσήλωση της Ελλάδας στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου", έγραψε σχετικά στον προσωπικό λογαριασμό του στο " Χ " ο κ. Δένδιας.

Today I had a telephone conversation with the Defence Minister of Ukraine, @rustem_umerov.



I briefed him on the developments in our broader region after the

terrorist actions of Hamas against Israel.



He briefed me on the latest developments of the war in Ukraine and I had the… pic.twitter.com/sPgyMQklxH — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 3, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

