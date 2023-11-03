Κύκλοι υπουργείου Εσωτερικών: Η αντιπολίτευση θέλει κράτος έρμαιο των κομμάτων

Επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση τους έναντι του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα επιλογής των διοικήσεων στο δημόσιο, που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής, εξαπολύουν κύκλοι του υπουργείου Εσωτερικών.

Επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα της κατά άρθρο ψηφοφορίας του νομοσχεδίου «εκθέτουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και αναδεικνύουν τη στείρα μικροπολιτική τακτική με την οποία έχουν επιλέξει να πολιτεύονται, απέναντι στην πορεία που έχει χαράξει η κυβέρνηση στην κατεύθυνση αποκομματικοποίησης του κράτους».

Ως ενδεικτικά «μελανά» σημεία της αντιπολιτευτικής στάσης αναφέρουν τα εξής:

- Υπαγωγή της διαδικασίας επιλογής διοικήσεων φορέων του Δημοσίου στο ΑΣΕΠ: Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ψήφισαν Όχι.

- Αυστηρές προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν (Όχι στο πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Όχι στην γνώση ξένης γλώσσας, Όχι στην εργασιακή εμπειρία και πτυχίο με συνάφεια), πλην της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας που ψήφισαν «παρών».

- Γραπτή δοκιμασία/τεστ δεξιοτήτων: Μόνο το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν Ναι, ενώ η Ελληνική Λύση ψήφισε «παρών», οι υπόλοιποι Όχι.

- Υποχρέωση για υποβολή ετήσιων σχεδίων δράσης (τα οποία περιλαμβάνουν πχ προγραμματισμό με τις νέες δράσεις, καινοτομίες, διαρθρωτικές αλλαγές, νέα έργα και εν γένει δράσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του νομικού προσώπου) από τις Διοικήσεις των Φορέων: ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ και ΝΙΚΗ καταψήφισαν την υποχρέωση υποβολής των σχεδίων δράσης

- Ετήσια αξιολόγηση των επικεφαλής: Όλα τα κόμματα ψήφισαν Όχι πλην της Ελληνικής Λύσης που ψήφισε «παρών».

- Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε Όχι σε όλα τα άρθρα που αφορούν στο νέο σύστημα επιλογής και αξιολόγησης διοικήσεων φορέων του Δημοσίου.

Οι ίδιοι κύκλοι προσθέτουν: «Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι στην αντιπολίτευση οραματίζονται ένα κράτος έρμαιο των κομματικών διαθέσεων της εκάστοτε κυβέρνησης, χωρίς αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια στη διαδικασία επιλογής σε σημαντικές θέσεις ευθύνης, χωρίς αξιολόγηση, χωρίς σύστημα κινητροδότησης και χωρίς γραπτή διαδικασία που διεξάγεται υπό το ΑΣΕΠ, μεταξύ άλλων. Είναι επίσης σαφές ότι ορέγονται ένα κράτος όπου ένας ιδιοκτήτης βουλκανιζατέρ θα μπορεί να διοικεί μία νευραλγική μονάδα υγείας, ένα νοσοκομείο, με μόνο του προσόν την κομματική του ταυτότητα» και επισημαίνουν:

«Είναι όμως εξίσου σαφές ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσθέτει φίλτρα αξιοκρατίας και αντικειμενικότητας για ένα καλύτερο και πιο αξιοκρατικό Δημόσιο στην εξυπηρέτηση του πολίτη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

