Ηχηρό μήνυμα στην Αλβανία για την εφαρμογή του κράτους δικαίου εξέπεμψε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με αφορμή την υπόθεση του εκλεγμένου Δημάρχου Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη. Συγκεκριμένα, στο Συνέδριο του ΕΛΚ που διεξάγεται στο Βουκουρέστι, ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου, παρουσίασε στην ολομέλεια έκτακτο ψήφισμα της ΝΔ, το οποίο ψηφίστηκε και υιοθετήθηκε από την ευρωπαϊκή κεντροδεξιά.

Στο ψήφισμα αναφέρονται τα γκρίζα σημεία της υπόθεσης Μπελέρη και επισημαίνεται ότι μετά από 10 μήνες φυλάκισης, το αλβανικό δικαστήριο μόλις χθες τον καταδίκασε με ποινή δύο ετών, χωρίς να λάβει υπόψη την ομολογία του κύριου μάρτυρα της υπόθεσης, ο οποίος δήλωσε ότι πληρώθηκε από την αλβανική αστυνομία για να κατηγορήσει ψευδώς τον Μπελέρη. Κάτι που, όπως τονίζεται στο ψήφισμα, δεν θα συνέβαινε ποτέ σε κανένα δικαστήριο κράτους της Ε.Ε.

Στο ψήφισμα υπογραμμίζεται ότι η Αλβανία, ως χώρα υποψήφια προς ένταξη στην Ε.Ε., οφείλει να σέβεται τα αποτελέσματα των εκλογών, να διαφυλάττει το δικαίωμα των πολιτών για δίκαιη δίκη και να προστατεύει τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας.

Επισημαίνεται επίσης, ότι η υπόθεση Μπελέρη δεν είναι διμερές ζήτημα αλλά ευρωπαϊκό, καθώς πρόκειται για την εφαρμογή του κράτους δικαίου και τον σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας.

«Σε καμία χώρα της Ε.Ε. δεν θα μπορούσε ένας εκλεγμένος δήμαρχος που κατηγορείται με έωλο κατηγορητήριο να φυλακιστεί και να μην του επιτρέπεται να αναλάβει τα καθήκοντά του», ανέφερε χαρακτηριστικά η ΝΔ κατά την παρουσίαση του ψηφίσματος.

Πηγή: skai.gr

