Ο Μπλίνκεν ευχαρίστησε τον Μητσοτάκη για τη συνεισφορά της Ελλάδας στην ασφάλεια της Ουκρανίας

Τις ευχαριστίες της αμερικανικής κυβέρνησης για για τη συνεχιζόμενη συνεισφορά της Ελλάδας στην ασφάλεια της Ουκρανίας, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «ο υπουργός και ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσαν τη σημασία της διμερούς σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας και των κοινών μας αξιών ως συμμάχων στο ΝΑΤΟ για την προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας. Ο υπουργός ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη συνεχιζόμενη συνεισφορά της Ελλάδας στην ασφάλεια της Ουκρανίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.