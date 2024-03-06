Ο Μπλίνκεν ευχαρίστησε τον Μητσοτάκη για τη συνεισφορά της Ελλάδας στην ασφάλεια της Ουκρανίας

Τις ευχαριστίες της αμερικανικής κυβέρνησης για για τη συνεχιζόμενη συνεισφορά της Ελλάδας στην ασφάλεια της Ουκρανίας, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «ο υπουργός και ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσαν τη σημασία της διμερούς σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας και των κοινών μας αξιών ως συμμάχων στο ΝΑΤΟ για την προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας. Ο υπουργός ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη συνεχιζόμενη συνεισφορά της Ελλάδας στην ασφάλεια της Ουκρανίας».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.