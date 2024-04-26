Φλωρίδης στον ΣΚΑΪ: Τεράστια επιτυχία της αστυνομίας στις έρευνες για τη δολοφονία Λυγγερίδη

Την επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας στις έρευνες για τη δολοφονία Λυγγερίδη τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, αναφέροντας πως τα στελέχη ερεύνησαν σε βάθος την υπόθεση.

«Τώρα ακολουθεί η δικαιοσύνη που έχει στα χέρια της τον φάκελο, απόλυτα τεκμηριωμένο και η ανάκριση θα πάει την υπόθεση παρακάτω. Η ανακριτική διαδικασία θα φτάσει μέχρι το τέλος και ό,τι προκύπτει να βγει στη δημοσιότητα. Ό,τι τεκμηριώνεται θα αποδίδεται», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο θάνατος του άτυχου αστυνομικού ήταν η αιτία να διαπιστωθεί ότι κάτι δεν πάει καλά» υπογράμμισε ο υπουργός και πρόσθεσε «έτσι φτάσαμε σε ένα νέο πλαίσιο με τη δηλωμένη αποφασιστικότητά της κυβέρνησης να υπηρετηθεί σωστά».

Ερωτηθείς γιατί η κυβέρνηση δεν προχώρησε πιο γρήγορα τη διαδικασία για την πάταξη της βίας στα γήπεδα, ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι υπήρχε αυστηρό πλαίσιο το οποίο όμως συνέχεια αναβαλλόταν, αναφέροντας ως παράδειγμα την τοποθέτηση καμερών στα γήπεδα.

Στην ερώτηση αν η κυβέρνηση δεχόταν πιέσεις ώστε να μην προχωρήσει στα μέτρα κατά της οπαδικής βίας ο κ. Φλωρίδης απάντησε: «με το κράτος όταν αυτό αποφασίζει να κάνει κάτι, δεν τα βάζει κανείς, θα τον ισοπεδώσει» και πρόσθεσε: «το καρκίνωμα αυτό θα ξεριζωθεί με συστηματική δουλειά και αυστηρό πλαίσιο».

Για το περιστατικό ξυλοδαρμού στη Βουλή, ο κ. Φλωρίδης εξήγησε ότι ο κατηγορούμενος βουλευτής, έχει τον περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει τον συνάδελφό του που ξυλοκόπησε. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει δίκη με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν να είναι σε βαθμό κακουργήματος.

Όπως είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης «τα περιστατικά αυτά έχουν χαρακτηριστικά ακροδεξιών δυνάμεων. Είναι φορείς μίσους. Όλοι αυτοί με τους σταυρούς είναι αντίχριστοι».

Μάλιστα ερωτηθείς σχετικά, χαρακτήρισε τον κ. Βελόπουλο «μεγάλο υποκριτή», αναφέροντας πως «η συμπεριφορά του είναι πολιτικά επιλήψιμη».

Για τους Σπαρτιάτες και την απόφαση του εκλογοδικείου ο κ. Φλωρίδης είπε ότι δεν μπορεί να προβλέψει την απόφασή του ανώτατου δικαστηρίου ενώ για τους υπαινιγμούς του κ. Ανδρουλάκη αναφορικά με τις παρακολουθήσεις, σημείωσε ότι η υπόθεση ερευνάται από τον Άρειο Πάγο και δεν παρεμβαίνει η κυβέρνηση.

