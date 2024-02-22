Βουλή: Σκληρή κόντρα Φλωρίδη - Ηλιόπουλου με επίκεντρο τις «κομματικές καταβολές»

«Κόκκινο» άγγιξε νωρίτερα στη Βουλή η αντιπαράθεση ανάμεσα στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς Νάσο Ηλιόπουλο, με αιχμή τις κομματικές καταβολές αμφότερων.

«Η διαφορά μας είναι πως εγώ όταν διαφώνησα με το κόμμα μου, παραιτήθηκα και παρέδωσα την έδρα. Εσείς, στο όνομα ποιας ηθικής δεν γνωρίζω, με άλλο κόμμα εκλεγήκατε και πήρατε τις έδρες σας και κάνατε νέο κόμμα» είπε υπουργός Δκαιοσύνης, απευθυνόμενος στα έδρανα της Νέας Αριστεράς.

Είχε προηγηθεί στο βήμα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος που «συνεχάρη» τον υπουργό Δικαιοσύνης ότι έχει καταφέρει να είναι «πιο δεξιός και από τον Βελόπουλο και από τη Νίκη και από όλους», γιατί «έχει αλλεργία στην επιστημονική γνώση και στα επιστημονικά στοιχεία» και αυτό ενώ «βασικό γνώρισμα της άκρας δεξιάς είναι ότι δεν αντέχει την επιστημονική γνώση».

Ο κ. Ηλιόπουλος κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι «είναι η πιο βαθιά θεσμική δύναμη ανομίας που έχει περάσει στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία και που κάνει τα πάντα για τη συγκάλυψη», αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών αλλά και στον ρόλο της συμπολίτευσης για να μην κληθούν κρίσιμοι μάρτυρες για τα Τέμπη.

«Ονομάζεστε Νέα Αριστερά και νομίζετε ότι έχουμε ξεχάσει πως ήσασταν στον ΣΥΡΙΖΑ και κυβερνήσατε. Η μεγαλύτερη θεσμική εκτροπή που αντιμετώπισε η χώρα στα χρόνια της μεταπολίτευσης ήταν η σκευωρία που στήσατε για να οδηγήσετε στη φυλακή πρώην πρωθυπουργούς, πρώην υπουργούς. Θυμίζω τον κ. Σαμαρά, τον κ. Πικραμμένο, τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και άλλους υπουργούς. Αυτή, με τη βούλα της δικαιοσύνης μπήκε στο αρχείο γιατί αποδείχθηκε ότι είχατε στήσει μια σκευωρία με ψευδομάρτυρες απλώς και μόνο για να εκδικηθείτε πολιτικούς σας αντιπάλους που δεν μπορούσατε να τους αντιμετωπίσετε στα μαρμαρένια αλώνια» απάντησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Παράλληλα, συνέστησε στον κ. Ηλιόπουλο να αποφεύγει τις προσωπικές αντιπαραθέσεις αλλά, μια και ο κ. Ηλιόπουλος «έβαλε ταμπέλα στον πολιτικό του αντίπαλο», ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε: «Μας λέτε πιο δεξιούς από τους δεξιούς. Όμως αυτές τις μέρες παρακολουθώ ότι η επιχειρηματολογία σας, η αντίθεσή σας στο νομοσχέδιο, η φρασεολογία σας, ταυτίζεται απολύτως με τη φρασεολογία του κόμματος των Σπαρτιατών, του κόμματος του κ. Βελόπουλου και του κόμματος της Νίκης. Λένε ό,τι ακριβώς λέτε κι εσείς».

Ο Γιώργος Φλωρίδης είπε επίσης στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς: «Θέλω να σας πω και το εξής: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά, στο πολιτικό επίπεδο, ενός "δεξιού από τους πιο δεξιούς" με έναν αριστερό; "Ο πιο δεξιός από τους δεξιούς", όπως εγώ (σ.σ. απαντώντας στον χαρακτηρισμό που του απέδωσε ο κ. Ηλιόπουλος), όταν διαφώνησε με το πολιτικό του κόμμα για σημαντικό ζήτημα παρέδωσε τη βουλευτική του έδρα στο κόμμα στο οποίο και ανήκε. Γιατί η έδρα του ανήκε στο κόμμα του. Εσείς οι αριστεροί, ενώ εκλεγήκατε παρέα με τον κ. Ξανθόπουλο του ΣΥΡΙΖΑ, πήρατε τις βουλευτικές σας έδρες και κάνατε άλλο κόμμα. Έχετε εκλεγεί με άλλο κόμμα, από άλλο εκλογικό σώμα, και στο όνομα ποιας ηθικής, άραγε της Αριστεράς, πήρατε τις βουλευτικές έδρες από το κόμμα που εκλεγήκατε, δεν τις παραδώσατε στο κόμμα σας και κάνατε άλλο κόμμα. Και μας πουλάτε εδώ πνεύμα και ηθική. Αυτά».

«Η ηθική σας είναι να ξεπλύνετε τους ένοχους από τα Τέμπη. Η ηθική μας είναι η δικαιοσύνη και γι' αυτό και στην ηθική θα μας χωρίζει πάντα μια άβυσσος. Καλή τύχη κύριε Φλωρίδη» σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς.

Στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας. «Αν αυτά τα λέγατε σε τηλεοπτική εκπομπή θα σας είχαμε στείλει εξώδικο. Σας απαγορεύουμε να μας αποκαλείτε ακροδεξιούς. Η Ελληνική Λύση είναι η μεγάλη δημοκρατική πατριωτική παράταξη. Αν εμείς είμαστε δεξιοί, εσείς είστε κεντροαριστεροί. Η κανονική δεξιά είμαστε εμείς» είπε ο κ. Χήτας, και απευθύνθηκε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς συστήνοντας του:

«Ασχοληθείτε με αυτό που πάτε να φτιάξετε, με το κόμμα σας, και αφήστε μας εμάς να κάνουμε τη δουλειά μας, να υπηρετούμε τους Έλληνες πολίτες. Σε μας κάνετε αντιπολίτευση; Είστε με τα καλά σας;». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης απευθύνθηκε όμως και στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, λέγοντας: «Αυτοί με τους οποίους και καλά μαλώνετε σήμερα εδώ, είναι εκείνοι που πριν τρεις μέρες, χέρι-χέρι, παντρέψατε τον Μήτσο με τον Τάκη! Μαζί περάσατε το νομοσχέδιο για τους ΛΟΑΤΚΙ, μαζί περάσατε το νομοσχέδιο, για τους λαθρομετανάστες! Και τώρα κάνετε πως μαλώνετε;»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.