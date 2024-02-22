Βορίδης στον ΣΚΑΪ: Παλινωδία του ΠΑΣΟΚ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Για παλινωδία όσον αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη ο Μάκης Βορίδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ και τους Αταίριαστους.



«Λέει ‘’ναι, όχι, ίσως αλλά’’… Να τοποθετηθεί σε ένα ξεκάθαρο ερώτημα: τα Ελληνοπούλα πηγαίνουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, παίρνουν πτυχία έρχονται με τα πτυχία τους εδώ κι είναι πλήρως αναγνωρισμένα με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα… Τι μάς λέει ο Ανδρουλάκης και σύμπασα Αριστερά να πηγαίνουν οι νέοι σε Βρυξέλλες, Λευκωσία Σοφία, αλλά στην Αθήνα να μη πηγαίνουν σε παραρτήματα αλλοδαπών πανεπιστήμιων στην Ελλάδα; Υπάρχουν καμιά λογική σε αυτό;» αναρωτήθηκε ο υπουργός Επικρατείας.

«Μπορούν να έρθουν νομίμως λειτουργούνται ΑΕΙ σε χώρες της ΕΕ που θα φτιάξουν παρατήματα εδώ. Αυτό λέει ο νόμος» διευκρίνισε.Αντί να κάνει χαρακτηρισμούς να τοποθετηθεί ξεκάθαρα ανέφερε για τον κ. Ανδρουλάκη.δήλωσε ακόμα ο υπουργός για τα τεκταινόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ.ψηφοφόρος δεξιά της ΝΔ αν κάνει τις σωστές σταθμίσεις. Προφανώς είχαμε μια διαφωνία (ομόφυλα ζευγάρια), αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και 100 πράγματα στα οποία συμφωνούμε, είναι εξαιρετικά σημαντικά, τα οποία είναι καλό να τα στηρίζουμε και τα υπερασπιζόμαστε και τα υλοποιεί αυτή η κυβέρνηση» τόνισε ο κ. Βορίδης.

