Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την εισαγωγή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αναφέρθηκε στο ταξίδι του πρωθυπουργού στην Ινδία ο οποίος-όπως είπε- επισήμανε τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας για τη σύσφιξη των σχέσεων Ινδίας και Ευρώπης, καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω επιχειρηματικών σχέσεων.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείο Παιδείας για τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ίδρυση μη κρατικών ΑΕΙ στην Ελλάδα, που κατατίθεται σήμερα.

Ο κ.Μαρινάκης αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις που θέτει το νομοσχέδιο για την ίδρυση των μη κρατικών ΑΕΙ λέγοντας πως είναι οι πιο αυστηρές σε όλη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων α) κάθε παράρτημα πρέπει να διαθέτει κατ΄ ελάχιστο τρεις Σχολές, με ένα τουλάχιστον πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών η καθεμία, β) να προσφέρει για κάθε σχολή τουλάχιστον ένα πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών, που διαθέτει αξιολόγηση και πιστοποίηση στο πλαίσιο της χώρας προέλευσης και στη συνέχεια πιστοποιείται από την ΕΘΑΑΕ και γ) να διαθέτει το προβλεπόμενο διδακτικό προσωπικό, το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό που εξασφαλίζει τη γραμματειακή οργάνωση, τον οργανωτικό σχεδιασμό, την αρτιότητα των εγκαταστάσεων.

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τις προϋποθέσεις ως τις πιο αυστηρές από άλλη ευρωπαϊκή χώρα, είπε ότι αξιολογούνται όλα τα πανεπιστήμια, και προσέθεσε ότι αυτή τη στιγμή 40 χιλιάδες έλληνες σπουδάζουν αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό αριθμός που είναι πολύ μεγαλύτερος από άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα 35 χιλιάδες από την Ισπανία και 13 χιλιάδες από την Πορτογαλία.

Είπε επίσης ότι αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή το νσ του υπουργείου για τον εκσυγχρονισμό του ποινικού κώδικα που κινείται σε δυο άξονες, ενώ έδωσε και σχετικά παραδείγματα.

Ο πρώτος άξονας είναι η αντιμετώπιση της «μικρομεσαίας» εγκληματικότητας με βασικό μέσο την έκτιση των ποινών, που καταπολεμά το αίσθημα ατιμωρησίας και αυξάνει την ασφάλεια των πολιτών, και ο δεύτερος η επιτάχυνση των διαδικασιών και του χρόνου της ποινικής δίκης, "που αποτελεί μέρος του γενικότερου σχεδίου για ταχύτερη απονομή του δικαίου στη χώρα μας".

Ο κ. Μαρινάκης είπε επίσης ότι έως τώρα κατατέθηκαν 9.300 αιτήσεις Ελλήνων που ζουν σε 19 χώρες για να ψηφίσουν μέσω επιστολικής ψήφου και τόνισε ότι "ενισχύουμε τα θεσμικά εργαλεία για την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στις ευρωεκλογές".

Τέλος αναφέρθηκε στην ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών μέσω της σύμβασης που υπέγραψε το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών για την απόκτηση 100 λεωφορείων φυσικού αερίου, για πλήρη αναβάθμιση των συγκοινωνιών της Αθήνας, ενώ είπε ότι ο στόχος είναι τα 1.300 νέα λεωφορεία, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Τέλος ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός αύριο θα μεταβεί στο Κατάρ όπου το Σάββατο θα έχει συνάντηση με τον εμίρη του Κατάρ.

Εισαγωγική Τοποθέτηση:

Επίσημη επίσκεψη στην Ινδία πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός μετά από πρόσκληση του Ινδού Πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

Ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του δήλωσε: «Για την Ελλάδα η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας έχει ιδιαίτερη σημασία και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, πολιτικές διαβουλεύσεις, τη στρατηγική συνεργασία μας, αλλά και την προώθηση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών μας».

Τόνισε ακόμα, τις προοπτικές για την περαιτέρω δημιουργία επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας- Ινδίας.

Αναφέρθηκε μάλιστα και στην ενίσχυση των διπλωματικών σχέσεων λέγοντας: «η ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με την Ινδία -και μιλώ για την Ευρώπη- θα πρέπει να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής πολιτικής της Ευρώπης. Και αυτό οπωσδήποτε ισχύει για τη χώρα μου. Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια προς την επίτευξη αυτού του στόχου, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο, και η Ελλάδα έχει σημαντικό ρόλο να παίξει σε αυτή την προσπάθεια».

Πριν λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός μίλησε σε ελληνο- ινδικό επειχειρηματικό φόρουμ.

Κατατίθεται σήμερα στην Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τις αλλαγές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων ΑΕΙ στην Ελλάδα.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε με πάνω από 1500 σχόλια τα οποία θα ληφθούν υπόψη προκειμένου για την βελτίωση του νομοσχεδίου, χωρίς όμως να παρεκκλίνουμε από την κεντρική του φιλοσοφία. Η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι επιδιώκει το διάλογο με τους φορείς και τους πολίτες. Μέσα από το νομοσχέδιο, το 70% του οποίου αφορά το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, παρέχονται ελευθερίες στα δημόσια ΑΕΙ και η χρηματοδότησή τους μέσα από τον προϋπολογισμό, το Ταμείο Ανάκαμψης και έκτακτες ενισχύσεις θα φτάσει το 1 δις. Ευρώ.

Στο νομοσχέδιο αποτυπώνονται οι προϋποθέσεις για την ίδρυση, μη κρατικών μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων ΑΕΙ στην Ελλάδα, με τα πιο αυστηρά κριτήρια από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης

-Κάθε παράρτημα πρέπει να διαθέτει κατ΄ ελάχιστο τρεις Σχολές, με ένα τουλάχιστον πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών η καθεμία.

-Να προσφέρει για κάθε σχολή τουλάχιστον ένα πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών, που διαθέτει αξιολόγηση και πιστοποίηση στο πλαίσιο της χώρας προέλευσης και στη συνέχεια πιστοποιείται από την ΕΘΑΑΕ.

-Να διαθέτει το προβλεπόμενο διδακτικό προσωπικό, το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό που εξασφαλίζει τη γραμματειακή οργάνωση, τον οργανωτικό σχεδιασμό, την αρτιότητα των εγκαταστάσεων.

- Η εγκατάσταση πρέπει να είναι αυτοτελής με κατάλληλες κτιριακές υποδομές και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, με πρόβλεψη και για δευτερογενείς εγκαταστάσεις εντός του ίδιου νομού. Να επαρκεί για τη διδασκαλία και μελέτη των φοιτητών, να διαθέτει λειτουργική βιβλιοθήκη, χώρους εργαστηρίων και έρευνας ανάλογα με τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, καθώς και οπτικοακουστικά μέσα και εξοπλισμένη αίθουσα πολυμέσων με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Όλα τα Πανεπιστήμια (δημόσια και μη κρατικά) αξιολογούνται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

-Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κατόπιν έγκρισης και γνώμης από την ΕΘΑΑΕ και τον ΕΟΠΠΕΠ, αντίστοιχα.

40.000 Έλληνες φοιτητές αυτή τη στιγμή σπουδάζουν σε πανεπιστήμια στο εξωτερικό, ένας αριθμός που είναι πολύ μεγαλύτερος από άλλες χώρες, στην Ισπανία για παράδειγμα είναι 35.000 και στην Πορτογαλία 13.000.

Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί μια εμβληματική μεταρρύθμιση με στόχο την παροχή δυνατότητας στους υποψήφιους Έλληνες φοιτητές να σπουδάσουν από την χώρα μας σε κάποιο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, την προσέλκυση ξένων φοιτητών και ξένου επιστημονικού προσωπικού, τον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα στην Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με στόχο την επιτάχυνση της δικαιοσύνης, τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότητα της ποινικής δίκης, την προστασία των ανηλίκων, τον εξορθολογισμό των ποινών και την αντιμετώπιση εγκλημάτων με σοβαρές κοινωνικές προεκτάσεις.

Η μεταρρύθμιση κινείται σε δύο άξονες:

Πρώτον, αντιμετωπίζεται η «μικρομεσαία» εγκληματικότητα με βασικό μέσο την έκτιση των ποινών, που καταπολεμά το αίσθημα ατιμωρησίας και αυξάνει την ασφάλεια των πολιτών. Για παράδειγμα:

• Η αναστολή της ποινής για πλημμελήματα μετατρέπεται από κανόνας σε εξαίρεση. Θα μπορεί να χορηγηθεί σε ποινές φυλάκισης έως ένα έτος όταν οι αμετάκλητες προηγούμενες καταδίκες δεν υπερβαίνουν το ένα έτος.

· Σε ποινές φυλάκισης από 2 έως τρία έτη, αλλά και στις ποινές άνω των 3 ετών θα προβλέπεται έστω και μερική έκτιση της ποινής σε σωφρονιστικό κατάστημα, ενώ σε ποινές φυλάκισης έως δύο ετών θα αποτελεί προτεραιότητα η έκτιση ποινών με εναλλακτικούς τρόπους, όπως η κοινωφελής εργασία, η μετατροπή της ποινής σε χρήμα και η κατ’ οίκον έκτιση με ηλεκτρονική επιτήρηση.

• Αυξάνεται το ανώτατο όριο κάθειρξης επί συρροής κακουργημάτων στα 25 έτη (από 20). Αντίστοιχα και επί συρροής πλημμελημάτων στα 10 έτη (από 8).

• Η αποφυλάκιση υπό όρους θα εναπόκειται στην κρίση του δικαστικού συμβουλίου ανάλογα με την επικινδυνότητα του εγκλήματος και τα ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του δράστη.

Δεύτερον, στην επιτάχυνση των διαδικασιών και του χρόνου της ποινικής δίκης, που αποτελεί μέρος του γενικότερου σχεδίου για ταχύτερη απονομή του δικαίου στη χώρα μας.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα των προτεινόμενων διατάξεων περιλαμβάνουν:

· Την άμεση εκδίκαση, χωρίς τήρηση της χρονοβόρας διαδικασίας των συμβουλίων σε σοβαρά κακουργήματα (εμπρησμός δάσους ή η διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών), όπως και κακουργήματα όλων των ειδικών ποινικών νόμων.

· Την πρόβλεψη υψηλών χρηματικών προστίμων για τους δικομανείς και όσους με δόλιες και προφανώς αβάσιμες μηνύσεις απασχολούν ασκόπως τον μηχανισμό απονομής της δικαιοσύνης.

Επίσης, στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις, που αντιμετωπίζουν κρίσιμα θέματα αυξημένου εθνικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως η οικολογική καταστροφή μέσω των εμπρησμών, η ενδοοικογενειακή βία, η προστασία αλλά και η παραβατικότητα των ανηλίκων. Ενδεικτικά:

· Ένταξη των ανηλίκων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας στο προστατευτικό πλέγμα του άρθρου 227 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που θωρακίζει το θύμα κατά τον τρόπο εξέτασης και το προφυλάσσει από επαναλαμβανόμενη έκθεση σε ψυχική ταλαιπωρία.

· Θεσπίζεται υποχρέωση των επαγγελματιών (εκπαιδευτικοί, ιατροί, ψυχολόγοι κ.ά) να καταγγέλλουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με ταυτόχρονη ενίσχυση του πλέγματος προστασίας, από ενδεχόμενες σε βάρος τους κακόβουλες μηνύσεις.

· Δημιουργείται το κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας με την ενίσχυση των δημοσίων και ιδιωτικών δομών που τους παρέχουν οικονομική και ψυχολογική στήριξη.

· Ενισχύονται τα δικονομικά μέσα με σκοπό την προστασία των θυμάτων και την πρόληψη υποτροπής των δραστών.

Μέσα σε τρεις ημέρες καταχωρήθηκαν πάνω από 9.300 αιτήσεις από Έλληνες εκλογείς από 67 χώρες για να ψηφίσουν μέσω επιστολικής ψήφου. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις μέχρι και τις 29 Απριλίου ακόμη και τυχόν αλλαγές και διορθώσεις στοιχείων.

Με αυτή τη μεταρρύθμιση ενισχύουμε τα θεσμικά εργαλεία για την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στις ευρωεκλογές, ιδιαίτερα των συμπολιτών μας που βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Είναι δέσμευση της Κυβέρνησης να διευκολύνει τους πολίτες στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Πενήντα χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα μας, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προχωρά σε ένα μέτρο το οποίο διευρύνει τη Δημοκρατία.

Υπογράφηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμβαση για την απόκτηση 100 νέων λεωφορείων φυσικού αερίου. Μέσα στο 2025, το σύνολο αυτών των οχημάτων θα κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας.

Ο στόλος των λεωφορείων ανανεώνεται και η υπογραφή της σύμβασης αυτής αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την πλήρη αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας.

Στόχος του Υπουργείου είναι η δρομολόγηση προμήθειας 1.300 νέων λεωφορείων σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τα οποία πρόκειται να αναβαθμίσουν τις αστικές συγκοινωνίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σε συνδυασμό με την προμήθεια των 250 ηλεκτρικών λεωφορείων, τα οποία σε λίγους μήνες θα κυκλοφορούν στους δρόμους, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε μια εποχή πιο πράσινη και πιο βιώσιμη στις συγκοινωνίες.

Ξεκινά από σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις». Το πρόγραμμα αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων επιχειρήσεων -ακόμη και ατομικών- που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και έχουν ιδρυθεί μέχρι την 31.12.2023.

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις ενισχύονται με σκοπό την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού. Το εν λόγω πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται στο ευρύτερο πλέγμα των πρωτοβουλιών εξοικονόμησης ενέργειας που λαμβάνουμε, που αποσκοπούν σε ένα πιο αποδοτικό και φιλικότερο προς το περιβάλλον εθνικό σύστημα ενέργειας.

Αύριο κατά την επιστροφή του από την Ινδία ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στο Κατάρ, όπου το Σάββατο θα έχει συνάντηση με τον Εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί.

