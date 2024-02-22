«Είμαστε εδώ στο Tae Kwon Do και ετοιμαζόμαστε για το 4ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο κάνει πραγματική αντιπολίτευση. Και γι' αυτό θα αρχίσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη πορεία για την Προοδευτική Αντεπίθεση. Την προοδευτική αντεπίθεση που έχει ανάγκη ο κόσμος τώρα», σημειώνει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την οποία συνοδεύει με βίντεο από τις προετοιμασίες για το σημερινό συνέδριο.

Είμαστε στο Taekwondo και ετοιμαζόμαστε για το 4ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.

Σήμερα Πέμπτη 22/2 αρχίζουμε όλοι μαζί την προοδευτική Αντεπίθεση.

Η ομιλία μου είναι ανοιχτή όχι μόνο στους συνέδρους μας αλλά και στους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ.

Σας περιμένω στις 6μ.μ.! pic.twitter.com/pBNHvayRWm February 22, 2024

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επισημαίνει ότι η ομιλία του είναι ανοικτή όχι μόνο στους συνέδρους, αλλά και στους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ. «Ελάτε, σας προσκαλώ, όλο ο κόσμος μια γροθιά, για να μπορέσει να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη στην κοινωνία μας. Σας περιμένω στις 6μ.μ.», αναφέρει.

Πηγή: skai.gr

