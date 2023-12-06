Αύριο Πέμπτη 07/12, η επίσκεψη - εξπρές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα, λεπτό προς λεπτό, στην έκτακτη 4ωρη εκπομπή «ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ» με τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο, στον ΣΚΑΪ.

Οι ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ μεταδίδουν όλες τις λεπτομέρειες της επίσκεψης του Προέδρου της Τουρκίας από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το Προεδρικό Μέγαρο, το Μέγαρο Μαξίμου και το Υπουργείο Εξωτερικών.

Στο στούντιο των «ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΩΝ» πολιτικοί, στρατιωτικοί αναλυτές και διεθνολόγοι μιλούν για τις συμφωνίες που θα υπογράψουν οι αντιπροσωπείες αλλά και για τη σημασία των συνομιλιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.