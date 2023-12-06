Με αναφορά στην σημερινή 15η «μαύρη επέτειο της εν ψυχρώ δολοφονίας του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου άρχισε την ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Η 6η Δεκέμβρη θα είναι πάντα η μέρα του Αλέξη, που σήμερα θα ήταν 30 χρονών, θα είναι η μέρα της γενιάς του αλλά και γενικά της νεολαίας που εξεγείρεται και διεκδικεί» ανέφερε ο κ. Φάμελλος και πρόσθεσε: «Μιας γενιάς που ενηλικιώθηκε βίαια το 2008 και που, στη συνέχεια, είδε τα όνειρά της να συνθλίβονται από τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων. Μιας γενιάς που αναγκάστηκε να φύγει στο εξωτερικό για να αναζητήσει ένα καλύτερο μέλλον. Σε αυτή τη γενιά αλλά και στη σημερινή νεολαία οφείλουμε, 15 χρόνια μετά, να εγγυηθούμε ότι κάθε αύριο θα είναι καλύτερο από το χθες και αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει καμία αναχρονιστική συζήτηση για ιδιωτικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος».

Ακολούθως, αναφέρθηκε στο επικείμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία: «Όπως έχουμε τονίσει, στηρίζουμε σταθερά τον διάλογο με την Τουρκία στη βάση του διεθνούς δικαίου, με σκοπό τη μείωση της έντασης, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη συνεργασία σε σειρά τομέων. Υπογραμμίζουμε, όμως, ότι ο διάλογος αυτός, πρέπει να προωθείται στη βάση μιας συγκεκριμένης στρατηγικής με αρχή, μέση και τέλος: Πρώτον, να βασίζεται σε ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές: τη μη-αποστρατιωτικοποίηση και την προάσπιση της κυριαρχίας. Δεύτερον, να έχει σαφή προοπτική την οριοθέτηση μόνο της διαφοράς για υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ είναι το μόνο νομικό θέμα, η μόνη διαφορά που διεκδικούμε να παραπεμφθεί στη Χάγη. Όμως, τρίτον, ο διάλογος αυτός οφείλει να καθορίσει με σαφήνεια τους όρους υπό τους οποίους θα προχωρήσουν οι διερευνητικές συνομιλίες που δεν έχουν καθορισθεί μέχρι σήμερα. Τέταρτον, να αξιοποιήσει τις συμμαχίες μας ώστε η Τουρκία να πιεστεί και να δεσμευτεί μακροπρόθεσμα στον ελληνοτουρκικό και ευρωτουρκικό διάλογο. Να μην μπορεί, δηλαδή, να επανέλθει στην ένταση αφού αξιοποιήσει την επικείμενη συνάντηση για να αποκομίσει τα οφέλη που αποζητά. Και τέλος πρέπει να δοθεί σαφώς το μήνυμα προς τον κ. Ερντογάν και προς όλες τις κατευθύνσεις της σημασίας επανεκκίνησης των συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού εκεί όπου διακόπηκαν στο Κρανς Μοντανά. Αυτού του διεθνούς ζητήματος εισβολής και κατοχής».

Άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό λέγοντας ότι δεν ακολουθούμε τον δρόμο του κ. Μητσοτάκη «που εκμεταλλεύεται εδώ και χρόνια τα θέματα εξωτερικής πολιτικής για να επιτεθεί στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ως "εθνική εξαίρεση" για τον οποίο ο πατριωτισμός είναι ξένη λέξη. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της πατριδοκαπηλείας; Σήμερα να υπάρχει πρόσφορο έδαφος στην κοινή γνώμη για θέσεις όπως αυτές του κ. Σαμαρά, που τάσσεται κατά του διαλόγου».

Αναφέρθηκε όμως και στην «τραγική εξέλιξη της γυναικοκτονίας, της 43χρονης στην Σαλαμίνα»: «Δεν θέλω να υποτιμήσω ούτε το θέμα ούτε το νομοσχέδιο. Αλλά θεωρώ ότι αν κάτι πρέπει να συζητηθεί στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι η νομική κατοχύρωση του όρου της γυναικοκτονίας όπως έχει ζητήσει και καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Αναφορικά με το φορολογικό νομοσχέδιο όχι μόνο δεν καταπολεμά, αλλά αντίθετα συντηρεί και ωθεί στη φοροδιαφυγή», τόνισε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «αυτό που θέλει να κάνει είναι να "τιμωρήσει" τους ελεύθερους επαγγελματίες, και να τους οδηγήσει προς τη μισθωτή εργασία στις μεγάλες εταιρείες».

Ακολούθως εξήγησε: «Το νομοσχέδιο βαφτίζει περιορισμό της φοροδιαφυγής ένα οριζόντιο χαράτσι στους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τις ατομικές επιχειρήσεις, το οποίο αναπαράγει την αναχρονιστική λογική των τεκμηρίων και πέφτει επί δικαίους και αδίκους».

Συνεχίζοντας την κριτική κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποκρισία και ασυνέπεια σε σχέση με τις παλαιότερες υποσχέσεις της: «Η κυβέρνηση που κατηγορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι σχεδιάζει εν κρυπτώ νέα φορολόγηση της μεσαίας τάξης και των ελεύθερων επαγγελματιών και στο Πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας, στη σελ. 6, Δίκαιη φορολογία, εξήγγειλε "Αναπροσαρμογή και εξορθολογισμός συστήματος τεκμηρίων από 01/01/2025", βάζει και νέα τεκμήρια και νέους φόρους. Ναι είναι συνέπεια στην υποκρισία στην αδικία στην ανεπάρκεια και στον αναχρονισμό».

Συμπυκνώνοντας υποστήριξε: Η κυβέρνηση:

παραδέχεται ότι απέτυχε στη φοροδιαφυγή 4,5 χρόνια,

απαξιώνει όλα τα βήματα ψηφιακού εκσχυγχρονισμού,

εισάγει ένα αναχρονιστικό χαράτσι με τη μορφή τεκμαρτού εισοδήματος,

ωθεί σε περαιτέρω φοροδιαφυγή εφόσον απαξιώνει τα φορολογικά έξοδα και ωθεί τα μεγάλα εισοδήματα σε τεκμαρτό προσδιορισμό,

συντρίβει άδικα τα χαμηλά εισοδήματα και πολλούς κλάδους,

αποφεύγει τη φορολόγηση των υπερκερδών, της αιχροκέρδειας, των εχόντων δηλαδή,

ωθεί σε αναδιάρθρωση της αγοράς εις βάρος της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε «όλα τα άρθρα που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες να αποσυρθούν και να γίνει εκτενής διάλογος εξαρχής, για ένα σύστημα το οποίο θα είναι δίκαιο και σταθερό, με αξιοποίηση της καινοτομίας και της σύγχρονης τεχνολογίας. Οι κεφαλικοί φόροι, απλά για φοροεισπρακτικούς λόγους δεν είναι αποδεκτοί για μια ευρωπαϊκή χώρα».

Ο κ. Φάμελλος ξεκαθάρισε: «Συναινούμε στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Όχι με λύσεις του ποδαριού, αλλά όπως θα έπρεπε να κάνει η συντεταγμένη πολιτεία μιας ευρωπαϊκής χώρας. Δεν μπορεί αιφνιδιαστικά 473.000 αυτοαπασχολούμενοι να καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα φετινά εισοδήματα ξεκινώντας από 1.102 ευρώ, αλλά με πολύ υψηλότερο μέσο όρο. Αν βάλουμε και το φετινό τέλος επιτηδεύματος πάμε σε ελάχιστη επιβάρυνση 1.427,40 ευρώ. Πέρα από το ότι για το 2023 οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κανονικά θα δήλωναν λιγότερα από 10.920 ενδέχεται να πληρώσουν και πρόστιμο επειδή δεν έχουν ηλεκτρονικές δαπάνες ίσες με το 30% του τεκμαρτού εισοδήματος!».

Ακολούθως απάντησε στα επιχειρήματα της κυβέρνησης για «το δήθεν μαχητό του τεκμηρίου» λέγοντας: «Γνωρίζουμε - μας το είπε κιόλας ο κ. Πιτσιλής στην ακρόαση φορέων - ότι η ΑΑΔΕ δεν μπορεί να κάνει τόσους ελέγχους, και με αυτή τη δικαιολογία δεν θα κάνετε και κανέναν άλλο έλεγχο π.χ. σε μεγάλες επιχειρήσεις. Και φυσικά αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα δεν θα χρειαζόταν καν να θεσπίσετε τα τεκμήρια. Οπότε τι κάνει η κυβέρνηση; Λέει στους ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις "δώσε ένα ποσό να τελειώνουμε". Τσουβαλιάζει δε με βάση και τον ΚΑΔ, ούτε ακούει τους επιστημονικούς συλλόγους που λέει ότι άλλη αμοιβή έχει ο παθολόγος άλλη αυτός που κάνει χειρουργικές επεμβάσεις. Άλλα έξοδα έχει ένας μικροβιολόγος που έχει εργαστήριο, άλλα ένας αναισθησιολόγος που δεν διατηρεί ιατρείο. Προσαυξάνει δε για όλους το τεκμήριο με βάση τις τριετίες. Μας λέτε δηλαδή ότι ένας οδηγός ταξί όσο περισσότερα χρόνια δουλεύει στο ταξί τεκμαίρεται ότι βγάζει περισσότερα. Θα διαλέξουν αυτόν ή αυτή στην πιάτσα; Λόγω χρόνων στην αγορά; Γιατί πρέπει να πω ότι έχετε βάλει στο μάτι τον κλάδο των ταξί. Εφόσον δεν εφαρμόζεται τις διατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ για τον έλεγχο του κλάδου από τις εταιρείες. Αλλά και για τις λαϊκές αγορές λέτε ότι ισχύει το ίδιο. Περισσότερο τεκμαρτό εισόδημα με τα χρόνια στο επάγγελμα».

Αναφέρθηκε στο ανώτερο τεκμαρτό των 50.000 ευρώ υποστηρίζοντας ότι «στην πράξη δίνετε κίνητρο να απολύονται οι εργαζόμενοι προκειμένου να κατεβαίνει το τεκμήριο φορολόγησης! Η πραγματική λογική αυτού του νομοσχεδίου δεν είναι ούτε να περιοριστεί η φοροδιαφυγή ούτε να δηλωθούν τα πραγματικά εισοδήματα. Είναι από τη μία να μαζευτούν 716 εκατ. ευρώ όταν ο κ. Στουρνάρας εκτιμά ότι τα μη δηλωθέντα εισοδήματα είναι της τάξης των 60 δισ. και η φοροδιαφυγή της τάξης των 18 δισ. Δηλαδή αποτελεσματικότητα της τάξης του 4%. Δεν το λες και εκσυγχρονισμό!».

Έκανε αναφορά στα δύο διυλιστήρια της χώρας που στο πρώτο 9μηνο του 2023 εξακολουθούν να έχουν, έστω και λιγότερα, ουρανοκατέβατα κέρδη στη διύλιση. «Αν φορολογούσατε και πάλι έστω και με 33% και χωρίς τη σκανδαλώδη έκπτωση φόρου θα εισπράττατε και για το 2023 το ποσό που έχετε βάλει στόχο για τους ελεύθερους επαγγελματίες αντί για τον κεφαλικό φόρο στους ελεύθερους επαγγελματίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επιθυμεί πραγματικά να αντιμετωπίσει το λαθρεμπόριο καυσίμων και ρώτησε «τέσσερα χρόνια άλλος ήταν κυβέρνηση;». Υποστήριξε ότι «η δική σας εμμονή στην υπερφορολόγηση των καυσίμων έχει τροφοδοτήσει το λαθρεμπόριο καυσίμων».

Αναφορά έκανε και στην βραχυχρόνια μίσθωση κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν έχει στρατηγική και εξήγησε: «Επιλέγει μια φορολογική προσέγγιση στην δραστηριότητα του airbnb. Ενώ σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις συνέπειες της ανεξέλεγκτης λειτουργίας της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην κοινωνία και στην οικονομία, στον υγιή επιχειρηματικό ανταγωνισμό, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον, αλλά και στη διαθεσιμότητα στέγης με αποτέλεσμα την αδυναμία εύρεσης κατοικίας και την αύξηση των ενοικίων, τα οποία πλέον τρέχουν με εξωπραγματικούς ρυθμούς. Η κυβέρνηση δεν λαμβάνει τα μέτρα. Κλείνει τα μάτια στα πλείστα ζητήματα που δημιουργεί η χωρική συγκέντρωση των ακινήτων που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση και η διάθεσή τους ουσιαστικά για τουριστική χρήση».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει στρατηγική για τον τουρισμό: «Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι το ίδιο τέλος θα ισχύει για ξενοδοχείο της ίδιας κατηγορίας όπου και αν βρίσκεται. Γιατί οι τιμές πεντάστερου ξενοδοχείου είτε στην Τρίπολη είτε στην Αθήνα θεωρείτε ότι είναι οι ίδιες μάλλον! Έτσι πολυτελής βίλα στη Μύκονο με 70 τ.μ. θα πληρώσει πολύ λιγότερα από μία παλιά μονοκατοικία 80 τ.μ. σε μια ημιορεινή περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Μήπως τουλάχιστον επιβραβεύετε εκείνες τις εγκαταστάσεις/καταλύματα που έχουν επενδύσει στο να γίνουν πιο πράσινα, σε μια εποχή όπου αυτό πρέπει να ενισχυθεί; Ούτε αυτό συμβαίνει. 'Αλλο ένα φοροεισπρακτικό μέτρο λοιπόν, για να συμπληρώσει τα δημόσια οικονομικά, χωρίς καμία στόχευση».

Κλείνοντας υπογράμμισε: «Οι εισπρακτικές και άδικες λύσεις του ποδαριού κ. υπουργοί δεν προάγουν ούτε τη φορολογική συνείδηση ούτε τη φορολογική συμμόρφωση. Ούτε και τελικά αξίζουν σε μια χώρα που με πολλές θυσίες του λαού της βγήκε από μια πολυετή κρίση που καμιά χώρα στην Ευρώπη δεν έχει βιώσει. Και δεν ξεχνώ την ευθύνη σας ως κόμμα και ως yπουργοί για τη χρεωκοπία. Και γιατί ανησυχώ για την επανάληψη και των πολιτικών και των αποτελεσμάτων».

Τέλος ζήτησε: «Εμείς επαναλαμβάνουμε: αποσύρετε τις διατάξεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αρχίστε διάλογο για ένα σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστημα. Όχι με κεφαλικούς φόρους-χαράτσια επί δικαίους και αδίκους. Γιατί σήμερα αυτό που προσπαθείτε να κάνετε είναι να μαζέψετε φορολογικά έσοδα από τη βάση της πυραμίδας και να αφήσετε την κορυφή, τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις τράπεζες ανέπαφες».

Πηγή: skai.gr

