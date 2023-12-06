Απάντηση σε δημοσιεύματα που θέλουν το Ισραήλ να επιχειρεί εντός της Τουρκίας με σκοπό να εξουδετερώσει μέλη της Χαμάς που πιθανότατα να έχουν βρει καταφύγιο σε χώρες εκτός Παλαιστίνης (ανάμεσά τους και η Τουρκία), έδωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενώ παράλληλα έστειλε νέο μήνυμα στις ΗΠΑ για την πώληση των F-16.



Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του αεροπλάνου με το οποίο επέστρεψε από το Κατάρ και αναφερθείς στα δημοσιεύματα προειδοποίησε ότι «αν τολμήσουν να κάνουν ένα τέτοιο βήμα κατά της Τουρκίας και των Τούρκων, θα καταδικαστούν να πληρώσουν το τίμημα έτσι ώστε να μην μπορέσουν να σταθούν ποτέ ξανά.»

«Πρώτα από όλα σημαίνει ότι αυτοί που μετέδωσαν αυτή την είδηση δεν γνωρίζουν την Τουρκία. Δεν ξέρουν τους Τούρκους. Δεν μας ξέρουν. Αν κάνουν ένα τέτοιο λάθος, να ξέρουν ότι θα το πληρώσουν βαρύ τίμημα. Όσοι κάνουν σήμερα αυτά τα βήματα για να περικυκλώσουν τη Γάζα από αέρα, θάλασσα και ξηρά, νόμιζαν ότι θα είχαν αποτελέσματα μέσα σε μια εβδομάδα. Τι έγινε; Το πήραν; Δεν το πήραν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος και πρόσθεσε:

«Αν τολμήσουν να κάνουν ένα τέτοιο βήμα κατά της Τουρκίας και των Τούρκων, θα καταδικαστούν να πληρώσουν το τίμημα έτσι ώστε να μην μπορέσουν να σταθούν ποτέ ξανά. Όσοι επιχειρούν κάτι τέτοιο θα πρέπει να θυμούνται ότι οι συνέπειες μπορεί να είναι εξαιρετικά σοβαρές. Δεν υπάρχει κανένας στον κόσμο που να μην γνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει η Τουρκία τόσο στον τομέα των πληροφοριών όσο και στον τομέα της ασφάλειας. Επιπλέον, δεν είμαστε ένα κράτος που ιδρύθηκε χθες. Ούτε αυτό πρέπει να το ξεχάσει κανείς» κατέληξε.

«Περιμένουμε βήματα από τις ΗΠΑ για την πώληση F-16»

Την ίδια ώρα, η Τουρκία απορρίπτει σχέδια για τη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας στη Γάζα όταν τελειώσουν οι μάχες στο θύλακα, δήλωσε ο Ερντογάν, προσθέτοντας πως ένα τέτοιο σχέδιο συνιστά «ασέβεια» προς τους Παλαιστινίους.

Το Reuters μετέδωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το Ισραήλ έχει διαβιβάσει σε αρκετά αραβικά κράτη και στην Τουρκία σχέδια για τη ζώνη ασφαλείας.

Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης, πως το μέλλον της Γάζας μετά τον πόλεμο θα αποφασισθεί από τον παλαιστινιακό λαό και πως το Ισραήλ πρέπει να επιστρέψει τα εδάφη που κατέχει, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Haberturk και άλλους.

Ο Ερντογάν δήλωσε ακόμη πως η δυτική υποστήριξη προς το Ισραήλ, ιδιαίτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει προκαλέσει την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή και προειδοποίησε το Ισραήλ να μην καταδιώξει μέλη της Χαμάς στην Τουρκία, λέγοντας πως το Ισραήλ θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα, αν κάνει κάτι τέτοιο.

Ο τούρκος πρόεδρος δήλωσε ακόμη πως περιμένει βήματα από το αμερικανικό Κογκρέσο για την πώληση μαχητικών αεριωθουμένων F-16 στην Άγκυρα αφού υπέβαλε προς έγκριση στο τουρκικό κοινοβούλιο νομοσχέδιο για την επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

«Ως πρόεδρος, έκανα αυτό που μου αναλογούσε, όμως περιμένω και κάτι. Οι ΗΠΑ θα πρέπει να το περάσουν αυτό (τις πωλήσεις F-16 στην Τουρκία) από το Κογκρέσο τους, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα βήματα ταυτοχρόνως», δήλωσε ο Ερντογάν προς τους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στην πτήση με την οποία επέστρεψε από το Κατάρ, σύμφωνα πάντα με το δίκτυο Haberturk και άλλους.

