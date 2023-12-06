Πεντάωρη επίσκεψη-εξπρές του Ερντογάν στην Αθήνα: Οι συμφωνίες και οι διπλωματικές ανησυχίες

Του Αντώνη Αντζολέτου

Στις 11 αύριο το πρωί ο Ταγίπ Ερντογάν συνοδεία ακόμα δυο αεροπλάνων θα προσγειωθεί στο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου θα τον υποδεχτεί ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Το πρόγραμμά του θα είναι ιδιαιτέρως σφιχτό:

Στις 11:30 θα γίνει δεκτός από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Στις 12:15 θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 13:00 θα γίνουν οι δηλώσεις στον Τύπο -δεν αναμένεται να υποβληθούν ερωτήσεις

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί γεύμα εργασίας της Ολομέλειας του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας των δυο χωρών. Θα έχει ενδιαφέρον αν μετά τις εργασίες της Συνόδου θα εκδοθεί κοινό ανακοινωθέν από τις δυο χώρες.

Του ΑΣΣ θα έχουν προηγηθεί παράλληλες υπουργικές συναντήσεις σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας στη Βασιλίσσης Σοφίας και στη Λέσχη Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι συσκέψεις σε υπουργείο Εξωτερικών και Μέγαρο Μαξίμου είναι συνεχείς τα τελευταία 24ωρα ενόψει της πεντάωρης παραμονής του Τούρκου προέδρου στην πρωτεύουσα. Από την Ηρώδου Αττικού έχουν προτάξει ως στόχο την επιβεβαίωση του κλίματος ηρεμίας που έχει εδραιωθεί τους τελευταίους μήνες και την περαιτέρω εξομάλυνση στις σχέσεις των δύο χωρών. Θα είναι σημαντικό αν αυτό επισφραγιστεί με μία σειρά συμφωνιών που περιλαμβάνονται στην θετική ατζέντα.

Τα «ήρεμα νερά» και η αποφυγή κατά το δυνατόν εμπρηστικών δηλώσεων είναι βασικό ζητούμενο για την αυριανή ημέρα. Η παράταση της «νηνεμίας» σε στρατιωτικό επίπεδο θα είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος από τη συνάντηση. Το σημαντικό ραντεβού της Πέμπτης πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου του οδικού χάρτη των επαφών που είχε συμφωνηθεί ανάμεσα στους υπουργούς Εξωτερικών των δυο χωρών.

Στις 16 Οκτωβρίου στην Αθήνα ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης και ο Τούρκος ομόλογός του Μπουράκ Ακτσαπάρ επιβεβαίωσαν την κοινή βούληση να προχωρήσουν άμεσα οι υπογραφές σε σειρά συμφωνιών που έχουν ωριμάσει. Οι πληροφορίες μιλούν για υπογραφή 10-20 συμφωνιών – κοινών διακηρύξεων στους τομείς της οικονομίας, των εμπορικών σχέσεων, στην υγεία, στην παιδεία, στον τουρισμό, στον αθλητισμό, στην έρευνα – τεχνολογία και στον αγροτικό τομέα.

Η συνεργασία των δύο χωρών σε διπλωματικό επίπεδο συνεχίζεται για την οριστικοποίηση των σχετικών κειμένων.

Στην περίπτωση που ο Ταγίπ Ερντογάν αποφασίσει να κινηθεί επιθετικά, όπως έκανε και στο Βερολίνο, βάζοντας στο τραπέζι ζητήματα που διχάζουν τις δυο πλευρές είναι ξεκάθαρο πως ο Έλληνας πρωθυπουργός θα δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις. Η μειονότητα στη Θράκη είναι ένα από τα δύσκολα και «ύποπτα» ζητήματα για το οποίο η ελληνική πλευρά βρίσκεται συνεχώς σε «συναγερμό».

Οι συμφωνίες που θα υπογραφούν θα αποτελέσουν μια καλή βάση για τη συνέχεια των συνομιλιών, καθώς όλοι γνωρίζουν πως για τον πυρήνα των ελληνοτουρκικών σχέσεων δεν θα καταγραφεί κάποια πρόοδος. Η πρόσφατη τοποθέτηση του Ταγίπ Ερντογάν που μίλησε για βούληση που υπάρχει για «επίλυση των διαφορών προτού μετατραπούν σε αδιέξοδο» δίνει ένα καλό σήμα ενόψει της αυριανής παρουσίας του στην Αθήνα.

Και στην Άγκυρα υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για τη συνάντηση κορυφής. Συνεδριάζει το υπουργικό Συμβούλιο της Τουρκίας υπό την προεδρία του Ταγίπ Ερντογάν και επί τάπητος θα τεθεί η γραμμή που θα ακολουθηθεί στην Αθήνα.

