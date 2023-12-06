Χατζηδάκης: Προχωράμε με την πλειοψηφία των πολιτών και την κοινή λογική

Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας που είχε υποβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ, επί του άρθρου 15 του νομοσχεδίου για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, που αφορά στην εισαγωγή τεκμαρτού εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Την ένσταση στήριξαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καταψήφισε η Νέα Δημοκρατία.

Προχωρούμε μπροστά μαζί με την πλειοψηφία των πολιτών και ακολουθώντας τις επιταγές της συνείδησης μας, ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή.

«Όποιος διαβάσει αναλυτικά την έκθεση του επιστημονικού συμβουλίου, δεν θα δει πουθενά να αναφέρεται η λέξη αντισυνταγματικότητα. Επειδή όμως μιλάμε για αντισυνταγματικότητα, καλό είναι να δούμε το σύνταγμα. Το άρθρο 4 στην παράγραφο 5 του συντάγματος αναφέρει ότι οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους», είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης που ανέβηκε στο βήμα, λίγη ώρα μετά την υποβολή ένστασης αντισυνταγματικότητας επί της εισαγωγής του τεκμαρτού εισοδήματος με βάση τον κατώτατο μισθό, για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στα στοιχεία της ΑΑΔΕ που αποκαλύπτουν ότι το 71% του συνόλου των ελευθέρων επαγγελματιών, δηλώνει εισόδημα κάτω από τον μισθωτό που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. «Το πιστεύετε; Το πιστεύουν οι Έλληνες πολίτες;», είπε ο υπουργός Οικονομικών και επισήμανε ότι 430.000 ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν εισόδημα αποκλειστικά από το ελεύθερο επάγγελμα και έχουν φορολογική επιβάρυνση, μαζί με το τέλος επιτηδεύματος που είναι 650 ευρώ, 867 ευρώ. Ο μέσος συνταξιούχος πληρώνει 938 ευρώ και ο μέσος εργαζόμενος 1161 ευρώ. «Αυτήν την κοινωνική δικαιοσύνη υπερασπίζεστε; Θεωρείτε ότι το σύνταγμα θεσπίστηκε για να καθαγιάσει τη φοροδιαφυγή;», είπε ο κ. Χατζηδάκης και σημείωσε ότι μεταξύ των ελευθέρων επαγγελματιών, μόλις το 4% πληρώνει το 51% της συνολικής φορολογίας όλου του κλάδου.

Σε σχέση με την επίκληση της κοινής πείρας για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος, ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε: «δεν ξέρω τι λέει η δική σας πείρα, αλλά εγώ δεν έχω δει πολλούς εργαζόμενους οι οποίοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και βγάζουν πιο πολλά λεφτά από τα αφεντικά τους. Μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις, γι αυτό το τεκμαρτό εισόδημα είναι μαχητό, αλλά ο κανόνας είναι ότι το αφεντικό βγάζει περισσότερα από τον εργαζόμενό του. Εσείς τουλάχιστον στην Αριστερά, θα έπρεπε να το είχατε αντιληφθεί…».

Παράλληλα ο υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι το 84% των ιδιοκτητών μπαρ, δηλώνουν εισόδημα κάτω από το εισόδημα του μισθωτού με τον κατώτατο μισθό. «Τι πρέπει να κάνουμε; Να το καταπιούμε αμάσητο;», είπε ο κ. Χατζηδάκης και υπογράμμισε ότι το τεκμαρτό εισόδημα, όπως εισάγεται στο νομοσχέδιο, δεν είναι οριζόντιο αφού έχουν προβλεφθεί και εξαιρέσεις, όπως για αναπήρους, πολυτέκνους, για μονογονεϊκές, για τα μικρά χωριά, για τα νησιά κάτω από 3000 κατοίκους, για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Στο κλίμα αυτό, ανέφερε επίσης ότι το τεκμήριο δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Ισχύουν ήδη οι αντικειμενικές αξίες ακινήτων, τα τεκμήρια διαβίωσης. «Αυτά γιατί δεν σας ενόχλησαν; Θα ήθελα μια απάντηση», είπε ο κ. Χατζηδάκης και υπογράμμισε: «η νομολογία του ΣτΕ λαμβάνεται απολύτως υπόψη. Θέλω δε να σας θυμίσω πως είναι το ίδιο το ΣτΕ που έχει θεωρήσει συνταγματικό το τέλος επιτηδεύματος που εμείς καταργούμε σε δύο χρόνια, νωρίτερα και ήταν οριζόντιο. Πώς είναι δυνατό λοιπόν να έχει θεωρηθεί συνταγματικό το τέλος επιτηδεύματος και να είναι αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο; Πώς;».

«Δεν μου έχει συμβεί να κριθεί αντισυνταγματικό νομοσχέδιο που εισηγήθηκα. Το έζησα στον περιβαλλοντικό νόμο, κρίθηκε συνταγματικός. Το έζησα στο νόμο για τη ΔΕΗ κηρύχθηκε συνταγματικός. Το έζησα στο νόμο για τους πιστοποιημένους δικηγόρους και λογιστές, κηρύχθηκε συνταγματικός. Το έζησα στο νέο νόμο για τον ΕΦΚΑ κηρύχθηκε συνταγματικός. Και αυτός ο νόμος θα κηρυχθεί συνταγματικός, γιατί είναι ένας δίκαιος νόμος. Που προσπαθεί να επιβάλει δίκαια τα φορολογικά βάρη», είπε ο κ. Χατζηδάκης και υπογράμμισε: «υπό το φως των διατάξεων του συντάγματος και της κοινής πείρας, θέλετε όλοι να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή ή προχωρούμε με ψηφοθηρική λογική. Σας πληροφορώ πάντως ότι και με ψηφοθηρική λογική να προχωράτε, κάνετε λάθος. Διότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευθεί, προκύπτει ότι και οι μισοί δικοί σας οπαδοί, στηρίζουν αυτή τη μεταρρύθμιση»

Τα κόμματα για την ένσταση

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θ. Ξανθόπουλος αναφέρθηκε στις επισημάνσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. «Οι μισθωτοί και οι μη μισθωτοί τελούν υπό ουσιωδώς διαφορετικές συνθήκες απασχολήσεως και παραγωγής εισοδήματος», ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και υποστήριξε ότι η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 15 αντίκειται στο άρθρο 4 παρ.1 και 5. του Συντάγματος στην αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος), εν όψει, της ουσιώδους διαφοράς των συνθηκών απασχολήσεως των εν λόγω δύο κατηγοριών προσώπων αλλά, προεχόντως, λόγω της ριζικής, επί συνταγματικού επιπέδου, διαφοράς του νομικού καθεστώτος υπό το οποίο οι μισθωτοί παρέχουν τις υπηρεσίες τους εν σχέσει προς τους μη μισθωτούς (αυτοαπασχολούμενους).

Ο βουλευτής της ΝΔ Θανάσης Πλεύρης, επισήμανε ότι ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται αποφάσεις του ΣτΕ του 2019 δεν λέει ότι είναι αποφάσεις που έκριναν αντισυνταγματικό το νόμο Κατρούγκαλου. Οι συγκεκριμένες διατάξεις λαμβάνουν υπόψη τους τα διδάγματα κοινής πείρας, ανέφερε ο κ. Πλεύρης σημειώνοντας ότι ο νομοθέτης έχει προβλέψει εξαιρέσεις εκτιμώντας τα διδάγματα κοινής πείρας. Αφετέρου, το τεκμαρτό εισόδημα έχει προβλεφθεί ότι είναι μαχητό. «Η διάταξη δεν πάσχει αντισυνταγματικότητας», είπε ο βουλευτής της ΝΔ που σημείωσε όμως ότι το ζήτημα είναι πολιτικό.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής είπε ότι η διάταξη για την εισαγωγή του τεκμαρτού εισοδήματος πάσχει πολλαπλώς αντισυνταγματικότητας και πάσχει και ως προς την ελεύθερη ανάπτυξη στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας, την οποία επίσης επιτάσσει το σύνταγμα. «Υπάρχει ουσιώδης διαφορά μισθωτών και ελευθέρων επαγγελματιών», είπε ο κ. Δουδωνής που σημείωσε ότι στο άρθρο 15 δεν γίνεται ούτε απλή επίκληση συγκεκριμένων διδαγμάτων της κοινής πείρας για το πως διαμορφώνονται τα εισοδήματα. Συνεπώς δεν υπάρχουν εμπειρικά δεδομένα για να στηριχθεί η διάταξη του άρθρου 15 του νομοσχεδίου. Βαθύτερος σκοπός της κυβέρνησης και αποτέλεσμα είναι ότι τίθενται εκτός αγοράς οι μικρομεσαίοι για την αναδιάταξη της αγοράς προς όφελος εκείνων που υπηρετεί η κυβέρνηση, είπε ο κ. Δουδωνής.

Το σύνταγμα το προσαρμόζετε κάθε φορά στην ικανοποίηση των αναγκών της άρχουσας τάξης, είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και κατηγόρησε όλες τις πολιτικές δυνάμεις που κυβέρνησαν και ακολούθησαν αυτή την πρακτική. «Είναι κενές περιεχομένου οι επικλήσεις της ισότητας. Η προστασία των ολιγοπωλιακών ομίλων είναι το ιερό δισκοπότηρο», είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ και ζήτησε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο γιατί είναι ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα. Το ΚΚΕ ψηφίζει υπέρ της ένστασης αλλά με κριτήριο την αντιλαϊκότητά της και όχι την αντισυνταγματικότητά της γιατί η ένσταση είναι προσχηματική, είπε ο Νίκος Καραθανασόπουλος.

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας επανέφερε την πρόταση του κόμματος του για την δημιουργία συνταγματικού δικαστηρίου, γιατί «δεν είναι δουλειά ούτε του Πλεύρη, ούτε του Μπούρα, ούτε του Χήτα να κρίνει αν ένας νόμος είναι συνταγματικός», είπε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Ο κ. Χήτας ωστόσο εξέφρασε την άποψη ότι το άρθρο 15 του νομοσχεδίου, παραβιάζει κατάφωρα το σύνταγμα. Ο κ. Χήτας είπε ότι η Ελληνική Λύση θα ψηφίσει την ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο κάλεσε όμως να αναλογιστεί «ότι τα ίδια έκανε όταν ήταν στην κυβέρνηση και τους ξεζούμισε όλους», με τον νόμο Κατρούγκαλου.

Ο βουλευτής των «Σπαρτιατών» Πέτρος Δημητριάδης είπε ότι το άρθρο 15 του νομοσχεδίου παραβιάζει διατάξεις του συντάγματος και εξισώνει μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις επιβαρύνσεις των ελευθέρων επαγγελματιών, το επιχειρηματικό ρίσκο που αναλαμβάνουν, όπως επισημαίνει και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής. Στόχος είναι η διάλυση των μικρομεσαίων, προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων. Οι Σπαρτιάτες δήλωσαν επίσης ότι υπερψηφίζουν την ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο βουλευτής της «Νίκης» Ανδρέας Βορύλλας είπε ότι το κόμμα του έχει από την αρχή καταγγείλει την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του άρθρου 15, σημειώνοντας ότι η εισαγωγή του τεκμαρτού εισοδήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες αν και τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες. Συνεπώς η κυβέρνηση πρέπει να σεβαστεί τις αποφάσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας, όπως δέχθηκε άλλες αποφάσεις της, είπε ο κ. Βορύλλας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι η Βουλή και οι βουλευτές δεν υπάρχουν για τον εαυτό τους αλλά για τη λαϊκή κυριαρχία. Η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στην μαύρη επέτειο από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. «Είναι μια μέρα χαραγμένη στη σύγχρονη ιστορία και επειδή το ‘ποτέ ξανά' στην αστυνομική βία, πρέπει να διατρανώνεται στη Βουλή, θα αφιερώσω ένα λεπτό από την ομιλία μου και θα σας καλέσω να πείτε ότι δεν θα επιτραπεί επανάληψη δολοφονίας παιδιού από την αστυνομική βία», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και τήρησε όρθια μαζί με την Κοινοβουλευτική της Ομάδα ενός λεπτού σιγή. Όρθιοι στάθηκαν στην αίθουσα και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς, την ώρα της σιγής. Σε σχέση με την ένσταση αντισυνταγματικότητας, η κ. Κωνσταντοπούλου επέκρινε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι εκείνος επέτρεψε την αντισυνταγματικότητα, αφού έδωσε τη δύναμη στον κ. Μητσοτάκη, να την εξοβελίσει από την εξεταστική επιτροπή. Τέτοια αντισυνταγματικότητα με την κατάθεση νομοσχεδίων τα μεσάνυχτα, επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ την έχει επιτρέψει, όπως την επέτρεψε και με τον νόμο Κατρούγκαλου. «Είναι προδήλως αντισυνταγματική η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης και είναι ακραία άδικο το νομοσχέδιο», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιτίθεται στη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας.

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος αναφέρθηκε στην επέτειο από το «κρατικό έγκλημα της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου». Ο κ. Τζανακόπουλος είπε πως είναι αναγκαίο να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για τον κρατικό αυταρχισμό και τις δημοκρατικές ελευθερίες. Σε σχέση με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς είπε ότι η σύλληψη της φοροδιαφυγής μέσω τεκμηρίων δεν αντίκειται στο Σύνταγμα αλλά πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλαδή να μην επιβάλλεται πλασματική φορολογική υποχρέωση επί πλασματικής φορολογητέας ύλης. Πρέπει να κινούνται τα τεκμήρια στην εξεύρεση του πραγματικού εισοδήματος, είπε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος και τόνισε ότι υπό την έννοια αυτή, πρέπει να αξιοποιούνται τα διδάγματα της κοινής πείρας και να είναι μαχητά τα τεκμήρια. Όμως στο νομοσχέδιο δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα εμπειρικά δεδομένα ενώ έχει ήδη κριθεί, από το ΣτΕ, ότι η εξίσωση του μισθωτού με τον μη μισθωτό δεν ανταποκρίνεται στα διδάγματα της κοινής πείρας. Ο κ. Τζανακόπουλος είπε ότι η Νέα Αριστερά θα υπερψηφίσει την ένσταση αντισυνταγματικότητας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς είπε ότι κατάφωρα παραβιάζεται το σύνταγμα και σχολίασε πως αφού ο κ. Πλεύρης επικαλέστηκε τις αποφάσεις του ΣτΕ πρέπει και οι βουλευτές της ΝΔ, να υπερψηφίσουν την ένσταση αντισυνταγματικότητας. «Η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής είπε ότι πρέπει να υπάρχει δεδομένη κοινή πείρα, για το πως σχηματίζεται το εισόδημα, αλλά το νομοσχέδιο δεν επικαλείται ούτε ένα δεδομένο κοινής πείρας»,είπε ο Νίκος Παππάς και στο πολιτικό πεδίο κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εφαρμόζει το σχέδιο Πισσαρίδη, και καταπατά και τη γνώμη των φορέων, και τη γνώμη των κομμάτων και την κοινή λογική και από ό,τι φαίνεται καταπατά και το σύνταγμα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Κώστας Τσιάρας, σχολίασε πως ο πραγματικός λόγος που ετέθη το θέμα αντισυνταγματικότητας ήταν για να αναπτυχθούν πολιτικά επιχειρήματα, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή που όλοι κοπτόμαστε για το σύνταγμα, παραβλέπετε την ανάγκη η πολιτεία να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή, είπε ο κ. Τσιάρας η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει συγκεκριμένο δρόμο. Ο δρόμος είναι να βάλει τέλος στην κακοδαιμονία του παρελθόντος, να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή, είπε ο κ. Τσιάρας και επισήμανε πως σε τελική ανάλυση τα τεκμήρια είναι μαχητά και άρα όποιος θέλει μπορεί να προσφύγει.

