Ερντογάν στην Καθημερινή: «Κυριάκο φίλε μου, δεν σας απειλούμε αν δεν μας απειλήσετε»

«Κυριάκο φίλε μου! Δεν σας απειλούμε, αν δεν μας απειλήσετε. Δεν υπάρχει θέμα που δεν μπορούμε να λύσουμε» λέει στην αποκλειστική συνέντευξή του στην «Καθημερινή», στον Αλέξη Παπαχελά και τον Μανώλη Κωστίδη, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στην Αθήνα.

Ο Ερντογάν σημειώνει: «Ρωτήσατε τι θα έλεγα στον κύριο Μητσοτάκη. Θα του πω το εξής: Κυριάκο, φίλε μου, δεν σας απειλούμε αν δεν μας απειλήσετε. Ας ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών μας. Ας αυξήσουμε τη διμερή συνεργασία σε κάθε τομέα, στην οικονομία, το εμπόριο, τις μεταφορές, την ενέργεια, την υγεία, την τεχνολογία, την εκπαίδευση, στα θέματα που αφορούν την νεολαία.

Ας δείξουμε αμοιβαία φροντίδα και μέριμνα στην ιστορική και πολιτιστική περιουσία των χωρών μας. Είτε πρόκειται για τα θέματα στο Αιγαίο, είτε για την κοινή καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, είτε για τα συνεχιζόμενα προβλήματα της τουρκικής μειονότητας στην Ελλάδα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που δεν μπορούμε να λύσουμε μέσω του διαλόγου στη βάση της αμοιβαίας καλής θέλησης».

«Στη διεθνή δικαιοσύνη για όλα τα προβλήματα»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του αναφέρει: «Πιστεύω ότι τα προβλήματα θα επιλυθούν στο πλαίσιο του διαλόγου και της καλής θέλησης. Φυσικά, υπάρχουν πολλά αλληλένδετα προβλήματα που πρέπει να λυθούν εκτός από την υφαλοκρηπίδα. Πρέπει να τα εξετάσουμε ως ένα σύνολο. Δεν είναι σωστή η επιλεκτική προσέγγιση. Να μιλάμε για ορισμένα θέματα και να μην μιλάμε για κάποια άλλα. Γιατί είναι όλα αλληλένδετα. Όταν προσφεύγουμε στη διεθνή δικαιοσύνη, δεν πρέπει να αφήνουμε κανένα πρόβλημα πίσω. Πάνω από όλα όμως πρέπει να μιλάμε για όλα μας τα προβλήματα με γενναιότητα και να κατευθύνουμε σωστά την κοινή μας γνώμη».

«Ειδικά για τη Μεσόγειο υπάρχουν δυνατότητες και ευκαιρίες για συνεργασία - Υπάρχουν πολλά θέματα που μπορούμε να συνεργαστούμε και στο Αιγαίο»

Στην ίδια συνέντευξη ο Τούρκος πρόεδρος σημειώνει: «Το αν υπάρχουν ή όχι αποθέματα είναι ένα ζήτημα που μπορεί να διαπιστωθεί ως αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και όχι ως αποτέλεσμα της προσωπικής μου άποψης. Από ό,τι βλέπουμε, έχουν γίνει και γίνονται ελπιδοφόρες μελέτες όσον αφορά αυτό το θέμα. Η Μεσόγειος και το Αιγαίο είναι πλούσιες σε φυσικούς πόρους λεκάνες. Στην τρέχουσα διεθνή συγκυρία, η διασφάλιση και η διατήρηση της ενεργειακής ασφάλειας από στρατηγική άποψη έχει καταστεί βασικό ζήτημα. Υπό αυτή την έννοια, ειδικά στη Μεσόγειο υπάρχουν δυνατότητες και ευκαιρίες για συνεργασία....Υπάρχουν πολλά θέματα για τα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε και στο Αιγαίο. Όλα είναι για την ειρήνη και την ευημερία των λαών αλλά και των μελλοντικών μας γενεών».

