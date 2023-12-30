Κασσελάκης: Το βίντεο με τον Αλέξη Τσίπρα - «Αντέξαμε. Αλλάζουμε. Ανεβαίνουμε»

Μια ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε για το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε ο Στέφανος Κασσελάκης αναρτώντας ένας σχετικό βίντεο στο λογαριασμό του στο instagram.

Στο βίντεο αφιερώνονται αρχικά ορισμένα δευτερόλεπτα στον Αλέξη Τσίπρα μέχρι την φράση που είπε πριν παραδώσει τον σκυτάλη στον Στέφανο Κασσελάκη «η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει».

Το βίντεο συνεχίζει με σκηνές που δείχνει τον νυν πρόεδρο όταν πρωτοσυστήθηκε στον κόσμο και έπειτα σε διάφορες στιγμές του με τον κόσμο.

Η ανάρτηση του βίντεο συνοδεύεται με το εξής σχόλιο:

Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει» Μέχρι το: «Δεν πρόκειται να σας προδώσω ποτέ».

Αντέξαμε.

Αλλάζουμε.

Ανεβαίνουμε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.