Μητσοτάκης από Αιγές: Μνημείο με παγκόσμια σημασία και διεθνή εμβέλεια το ανάκτορο του Φιλίππου Β'

Τα εγκαίνια του αναστηλωμένου ανακτόρου του βασιλιά των Μακεδόνων, Φιλίππου Β' στις Αιγές, που έχει χαρακτηριστεί «Παρθενώνας της Μακεδονίας», είναι ένα γεγονός με παγκόσμια σημασία και πολύ μεγάλη διεθνή εμβέλεια, είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην τελετή εγκαινίων η οποία έγινε στο Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών.

«Δεν είναι τυχαία η επιλογή μου να είμαι και πάλι εδώ, στην πρώτη, ουσιαστικά, επίσκεψη του νέου χρόνου, τιμώντας ένα μνημείο του Βασιλείου των Μακεδόνων» είπε ο πρωθυπουργός και τόνισε:

«Στοίχημά μας είναι να μπορέσουμε να καταστήσουμε τις Αιγές ένα σημείο συνάντησης με το μεγαλείο των αρχαίων μας καταβολών. Μια σφραγίδα της διαχρονικής τους ελληνικότητας αλλά και ένα μέρος της σύγχρονη ζωής μας. Αυτό το θαυμαστό αρχαιολογικό πάρκο μπορεί και πρέπει να γίνει ένας καταλύτης οικονομικής ανάπτυξης για τη Βεργίνα, για την Ημαθία, για ολόκληρη τη Μακεδονία».

Παράλληλα σημείωσε πως είναι «εθνικό στοίχημα» ο πολλαπλασιασμός των επισκεπτών στο αρχαιολογικό πάρκο των Αιγών.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε εντυπωσιασμένος από την ξενάγησή του στο αναστηλωμένο ανάκτορο, αναφέρθηκε στον Μανόλη Ανδρόνικο και συνεχάρη την αρχαιολόγο Αγγελική Κοτταρίδη και τους συνεργάτες της.

Στην τελετή εγκαινίων παραβρέθηκαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, οι υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης Διονύσης Σταμενίτης, Μακεδονίας και Θράκης Στάθης Κωνσταντινίδης, οι βουλευτές Απόστολος Βεσυρόπουλος, Αναστάσιος Μπαρτζώκας, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Φάνης Παππάς, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαιτζίδης, οι δήμαρχοι Βέροιας Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, Νάουσας Νικόλαος Κουτσογιάννης κ.α.

