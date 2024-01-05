Το Ζάππειο Παρθεναγωγείο στην Κωνσταντινούπολη επισκέφτηκε ο Ανδρουλάκης

Επίσκεψη στο Ζάππειο Παρθεναγωγείο πραγματοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Κωνσταντινούπολη ενόψει του εορτασμού των Θεοφανείων στο Φανάρι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο κ. Ανδρουλάκης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του σχολείου, που ιδρύθηκε το 1875 και οι μαθήτριες του σε μια εποχή όπου οι γυναίκες δεν είχαν πλήρη πρόσβαση στην εκπαίδευση, διέπρεπαν στις επιστήμες και τα γράμματα.

Το Ζάππειο είναι τα τελευταία χρόνια μικτό σχολείο καλύπτοντας και τις δυο βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Όπως ενημερώθηκε ο κ. Ανδρουλάκης από τη διεύθυνση του σχολείου, η αναγνώριση από το ελληνικό κράτος του απολυτηρίου, που λαμβάνουν οι Έλληνες μαθητές του, είναι πάγιο αίτημα τους καθώς έτσι διασφαλίζεται η πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

