Χατζηδάκης: Μήνυμα αισιοδοξίας για το 2024 - Η ελληνική οικονομία θα ανέβει ακόμα πιο ψηλά

Με ανάρτησή του στο Tik Tok ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κωστής Χατζηδάκης, αναφέρεται στις θετικές εξελίξεις του 2023 για την οικονομία, εκπέμποντας ταυτόχρονα μήνυμα αισιοδοξίας για το 2024.

«Το 2024 η ελληνική οικονομία θα ανέβει ακόμα πιο ψηλά! Με μια νοικοκυρεμένη πολιτική, δίνοντας αυτά που αντέχουμε.», αναφέρει ο κ. Χατζηδάκης.

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Χατζηδάκη:

Το 2024 η ελληνική οικονομία θα ανέβει ακόμα πιο ψηλά!

Με μια νοικοκυρεμένη πολιτική, δίνοντας αυτά που αντέχουμε.

Μπορούμε από πέρσι να δίνουμε αυξήσεις στους συνταξιούχους. Και για πρώτη φορά, μετά από 13 χρόνια, αυξήσεις και στους δημοσίους υπαλλήλους.

Τη νέα χρονιά θα έχουμε και παραπάνω επενδύσεις. Υπολογίζουμε μια αύξηση 15%, χάρη κυρίως στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και στις εξαγωγές μας.

Και στην αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου. Πχ ολοκλήρωση κάποιων συμβάσεων παραχώρησης σε περιφερειακά μας λιμάνια, τα υπόλοιπα περιφερειακά αεροδρόμια.

Εντείνουμε επίσης την προσπάθεια για περιορισμό της φοροδιαφυγής. Σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Με αποφασιστικότητα.

Και με δέσμευση τα λεφτά αυτά να πάνε στην ενίσχυση της κοινωνικής μας πολιτικής.

Δεν χαρίζουμε την κοινωνική ευαισθησία σε κανέναν.

Το 2024 θα πάνε 481 εκατ. ευρώ παραπάνω στα νοσοκομεία και 255 εκατ. ευρώ παραπάνω στο Υπουργείο Παιδείας.

Καλή χρονιά σε όλες και όλους!

Πηγή: skai.gr

