Ο αιφνιδιασμός Κασσελάκη και η ΕΠΕΚΕ για τα ομόφυλα ζευγάρια

Του Αντώνη Αντζολέτου

Τα πάνω κάτω έφερε η παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη στην πολυσυζητημένη εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν οι Διονύσης Τεμπονέρας, Μανώλης Χριστοδουλάκης και Έφη Αχτσιόγλου. Η είσοδός του, αλλά και η παραμονή του μέχρι το σκέλος των ερωτήσεων από το κοινό έστρεψε όλα τα φώτα πάνω του.

Ο Στέφανος Κασσελάκης όπως και όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ έλαβε πρόσκληση χθες, χωρίς όμως να απαντήσει. Αιφνιδιάστηκαν και οι πιο στενοί συνεργάτες από την απόφαση του να πάει τελικά στο θέατρο «ΑΛΦΑ» την οποία δεν είχε εκμυστηρευτεί σε κανέναν.

Πέτυχε το στόχο του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ; Ήθελε να επισκιάσει ακόμα και το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεξαγωγή της συγκεκριμένης συζήτησης.

Η αλήθεια είναι πως από την πρώτη στιγμή κορυφαίοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ακόμα και βουλευτές, έδειχναν τη δυσαρέσκειά τους. Μιλούσαν ακόμα και για νομιμοποίηση της Νέας Αριστεράς που πριν μερικούς μήνες είχε διασπάσει για δεύτερη φορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σίγουρο πως και αυτά τα στελέχη δεν γνώριζαν πως τελικά ο πρόεδρός του θα αποφάσιζε να δώσει το παρών στην εκδήλωση.

Η έντονη έκπληξη, πάντως χθες στο θέατρο ήταν διάχυτη μέσα στην αίθουσα.

«Γεια σου Στέφανε» ήταν η αμήχανη αντίδραση της Έφης Αχτσιόγλου όταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάθισε στις μπροστινές θέσεις. Όταν μετά το τέλος της τοποθέτησής της ο συντονιστής, Δημήτρης Τερζής, κάλεσε τον κ.Κασσελάκη να απευθύνει χαιρετισμό εκείνος απάντησε πως έχει τον εκπρόσωπό του στο πάνελ, δείχνοντας τον Διονύση Τεμπονέρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε από τα καμαρίνια λόγω του μεγάλου συνωστισμού στην κύρια είσοδο, αφού πρώτα χαιρέτισε και τα τρία στελέχη που συμμετείχαν στη συζήτηση.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων οι Γ.Δραγασάκης, Π.Κουρουμπλής, Α.Κοτσακάς, Χ.Τσιόκας, Σπ.Δανέλλης, Γ.Ιωακειμίδης, Ν.Μανιός, Α.Νεφελούδης, Ευκλ.Τσακαλώτος, Δ. Βίτσας, Γ.Μπουλμπασάκος, Θ.Μαργαρίτης, Κ.Μπατζελή, Γ.Σγουρός και εκπρόσωποι φορέων όπως οι Γ.Καββαθάς, Γ.Χατζηθεοδοσίου, Δ.Βερβεσός κ.α.

Τα βασικά σημεία της τοποθέτησης των τριών στελεχών ήταν τα εξής: Ο Διονύσης Τεμπονέρας επεσήμανε πως μοναδικό μέλημα, είναι να στηρίξουμε και να δυναμώσουμε το «σπίτι μας, τον ΣΥΡΙΖΑ», συμπληρώνοντας πως «η ιστορία της Αριστεράς υπήρξε ανέκαθεν μια ιστορία όχι μόνο διασπάσεων, αλλά και μεγάλων συνθέσεων.

Αυτός είναι και ο λόγος, που δεν συμμερίζομαι την απόφαση των πρώην συντρόφων μου, να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Σήμερα πολύ περισσότερο, χρειαζόμαστε πρόσθεση και όχι αφαίρεση». Το μέλος της Π.Γ. επεσήμανε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μόνο μπορεί να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες, στη κατεύθυνση της ανασύνθεσης και ανασύνταξης του προοδευτικού χώρου, χωρίς ίχνος μικροκομματικής ιδιοτέλειας. Επείγει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για τον άμεσο συντονισμό των δημοκρατικών δυνάμεων. Με διεργασίες που ξεκινούν από την βάση, για την δημιουργία σε όλη τη χώρα, "μετώπων δημοκρατίας"».

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης επεσήμανε πως «απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας οφείλουμε να προτάξουμε θέσεις, ιδέες, ιστορία, αξίες, αρχές. Αυτές που εγώ τουλάχιστον προσωπικά θεωρώ πως κυρίαρχα μόνο το ΠΑΣΟΚ και η δημοκρατική παράταξη μπορεί να διαμορφώσει και να εκφράσει σε ρόλο πρωταγωνιστή».

Ο πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ αναρωτήθηκε: «μπορεί αυτή η συζήτηση να περιορίζεται εντός των κομματικών μας τειχών; Οφείλουμε να ενθαρρύνουμε συγκλίσεις από τα κάτω, να βγούμε μπροστά σε αυτά που συμφωνούμε. Δεν συζητάμε για συγκολλήσεις κομμάτων και μηχανισμών».

Η Έφη Αχτσιόγλου επεσήμανε πως «αυτός ο πολιτικός χώρος που θα καταφέρει να ενοποιήσει τις κοινωνικές δυνάμεις κατά τη γνώμη μου δεν βρίσκεται ούτε στο σημερινό ΠΑΣΟΚ ούτε στον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ», συμπληρώνοντας πως η Νέα Αριστερά θέτει τρεις στόχους: «κοινωνική ισότητα, κλιματική δικαιοσύνη, επανεκκίνηση της Δημοκρατίας». Η πρώην υπουργός Εργασίας επεσήμανε πως «ο συνασπισμός των κοινωνικών δυνάμεων δεν θα μπορέσει ούτε να συγκροτηθεί πολιτικά ούτε να εκφραστεί κυρίαρχα αν δεν δίνεται η ιδεολογική μάχη. Η Δεξιά στη χώρα εδώ και δεκαετίες δίνει συστηματικά την ιδεολογική μάχη. Οι αριστερές και κεντροαριστερές δυνάμεις συχνά αποφεύγουν να δώσουν τη μάχη αυτή με αποτέλεσμα να έχει επιτευχθεί μια κυριαρχία του δεξιού λόγου στην ελληνική κοινωνία».

Ομόφυλα ζευγάρια

Σήμερα ξεκινά στη Βουλή η συζήτηση για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και αύριο αναμένεται να ψηφιστεί. Δεν υπάρχει ακόμα ξεκάθαρη εικόνα αν στον ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχουν «απώλειες» ή αποχές και αν στην περίπτωση αυτή παρθούν πειθαρχικά μέτρα από τον Στέφανο Κασσελάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη χθεσινή ΕΠΕΚΕ που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με θέμα το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια δεν φαίνεται να βγήκε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα.

Η μειωμένη συμμετοχή των βουλευτών (αρκετοί εκπροσωπήθηκαν μέσω συνεργατών) που επέλεξαν να συνδεθούν φέρεται να προκάλεσε έναν κατ΄αρχήν προβληματισμό για το ποιοι τελικά θα μιλήσουν στη Βουλή. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο υπερσυντονιστής του οργάνου, Παύλος Πολάκης, δεν έδωσε το παρών με την Έλενα Ακρίτα να συντονίζει τη συζήτηση. Στη κλειστή συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, τον λόγο πήραν, εκτός από την κ.Ακρίτα, ο Πέτρος Παππάς και η Αθήνα Λινού.

Η καθηγήτρια επιδημιολογίας όπως είχε επισημάνει και στις Σπέτσες πιστεύει πως με τον ισχύοντα νόμο αδικούνται τα ετερόφυλα - ομόφυλα ζευγάρια, τα παιδιά που θα γεννηθούν και οι γυναίκες που θα κυοφορήσουν.

Σκοπός της τροπολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως επαναλαμβάνει η ίδια, είναι να προστατευθούν τα παιδιά που γεννιούνται μέσω παρένθετης κύησης από κινδύνους εμπορίας διακίνησης, εκμετάλλευσης και συναλλαγής. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η κ.Λινού αναμένει τη στάση της πλειοψηφίας σχετικά με τη συγκεκριμένη τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ και αφού συζητήσει με τους συναδέλφους της θα λάβει τις αποφάσεις της για το πώς θα κινηθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.