Η χειραψία Κασσελάκη με Αχτσιόγλου στην εκδήλωση για την Κεντροαριστερά - Δείτε φωτογραφίες

«Απέναντι στον Μητσοτάκη ποιος;» - Οι χειραψίες της Έφης Αχτσιόγλου, του Μανώλη Χριστοδουλάκη και του Διονύση Τεμπονέρα με τον Στέφανο Κασσελάκη στην εκδήλωση

Αχτσιόγλου

Τράβηξε τα βλέμματα η αιφνιδιαστική εμφάνιση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανου Κασσελάκη στην εκδήλωση της ΕφΣΥΝ για την Κεντροαριστερά με τίτλο «Απέναντι στον Μητσοτάκη ποιος;», με συμμετέχοντες τους Διονύση Τεμπονέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Μανώλη Χριστοδουλάκη από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και την Έφη Αχτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά.

Ο κ. Κασσελάκης εισήλθε στην αίθουσα χαμογελώντας, ενώ είχε χειραψίες με τους ομιλητές στο πόντιουμ, με κάποιους να κάνουν λόγο για κάποια αμηχανία της Έφης Αχτσιόγλου.

Αχτσιόγλου

Ο συντονιστής της συζήτησης, Δημήτρης Τερζής καλωσόρισε τον κ. Κασσελάκη και ανέφερε πως θα του δώσει τον λόγο για να απευθύνει χαιρετισμό. Στη συνέχεια της εκδήλωσης,  ο συντονιστής κάλεσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να πάρει το λόγο, ωστόσο εκείνος απάντησε «δεν χρειάζεται, έχω εκπρόσωπο» εννοώντας τον Διονύση Τεμπονέρα.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση φαινόταν ότι έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια τόσο στην Κουμουνδούρου όσο και στην Χαριλάου Τρικούπη, με τον Στέφανο Κασσελάκη ωστόσο να κάνει την ανατροπή. 

ΑΜΠΕ

ΑΜΠΕ

ΑΜΠΕ

Έφη Αχτσιόγλου - Διονύσης Τεμπονέρας

Πηγή: skai.gr

TAGS: Στέφανος Κασσελάκης Έφη Αχτσιόγλου
