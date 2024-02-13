Λογαριασμός
Ο Κασσελάκης «αιφνιδίασε» Τεμπονέρα, Χριστοδουλάκη, Αχτσιόγλου - Πήγε στην εκδήλωση της Κεντροαριστεράς

Η εκδήλωση που πραγματοποιείται σε κεντρικό θέατρο της Αθήνας προκάλεσε «σεισμό» στην κεντροαριστερά

Στέφανος Κασσελάκης

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκδήλωση για την Κεντροαριστερά με τίτλο «Απέναντι στον Μητσοτάκη ποιος;», με συμμετέχοντες τους Δ. Τεμπονέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, Μανώλη Χριστοδουλάκη από το ΠΑΣΟΚ και Έφη Αχτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά.

Έφη Αχτσιόγλου - Διονύσης Τεμπονέρας

Στην εκδήλωση πήγε αιφνιδιαστικά και ο προέδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης.

Ο συντονιστής της συζήτησης, Δημήτρης Τερζής καλωσόρισε τον Στ. Κασσελάκη και ανέφερε πως θα του δώσει τον λόγο να απευθύνει χαιρετισμό.

Η εκδήλωση που πραγματοποιείται σε κεντρικό θέατρο της Αθήνας προκάλεσε «σεισμό» στην κεντροαριστερά.

Πηγή: skai.gr

