Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκδήλωση για την Κεντροαριστερά με τίτλο «Απέναντι στον Μητσοτάκη ποιος;», με συμμετέχοντες τους Δ. Τεμπονέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, Μανώλη Χριστοδουλάκη από το ΠΑΣΟΚ και Έφη Αχτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά.

Στην εκδήλωση πήγε αιφνιδιαστικά και ο προέδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης.

Ο συντονιστής της συζήτησης, Δημήτρης Τερζής καλωσόρισε τον Στ. Κασσελάκη και ανέφερε πως θα του δώσει τον λόγο να απευθύνει χαιρετισμό.

Η εκδήλωση που πραγματοποιείται σε κεντρικό θέατρο της Αθήνας προκάλεσε «σεισμό» στην κεντροαριστερά.

