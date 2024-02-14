Ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο για την αγροτική ανάπτυξη

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων και άλλες διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης».

«Υπέρ» του νομοσχεδίου, επί της Αρχής ψήφισε η ΝΔ ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν πλην της Ελληνικής Λύσης που τοποθετήθηκε με το «παρών».

Η τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ ψηφίσθηκε με ευρεία πλειοψηφία από όλα τα κόμματα πλην του ΚΚΕ που τάχθηκε με το «παρών».

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Διονύσης Σταμενίτης ολοκληρώνοντας την συζήτηση υπογράμμισε ότι «το νομοσχέδιο δείχνει την πρόθεσή μας για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα , στο πέρασμα στην νέα εποχή , των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας και στην βελτίωση της θέσης του παραγωγού». Έχουμε, είπε, ανοικτό διάλογο με τους παραγωγούς οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι κυβερνήσεις της ΝΔ και ο πρωθυπουργός στάθηκαν στο πλάι τους» και επαναλαμβάνοντας τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τους αγρότες από το 2019 είπε ότι «έτσι θα συνεχίσουμε με την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο Πετρέλαιο και το 2024, όπως και με μέτρα που αντιμετωπίζεται σε μεγάλο βαθμό η επιβάρυνση που έχουν οι παραγωγοί στην ηλεκτρική ενέργεια». Ο υφυπουργός, τόνισε πως «έχουμε ανοικτές πόρτες και αφτιά, σταθερή θέληση για διάλογο ώστε μαζί με τους παραγωγούς να μπορέσουμε να βρούμε ρεαλιστικές λύσεις σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Το παρελθόν δείχνει πως θα κινηθούμε τώρα και στο μέλλον». Επισήμανε πως «είμαστε σε διάλογο με τις εννέα χώρες του Νότου για την αναδιαπραγμάτευση της στρατηγικής της νέας ΚΑΠ και η απόφαση της Κομισιόν για αναστολή κατά ένα έτος της αγρανάπαυσης δείχνει ότι η ελληνική Κυβέρνηση μαζί με τις άλλες χώρες κινείται στον σωστό δρόμο».

Στην συζήτηση του νομοσχεδίου τοποθετήθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί του ΠΑΣΟΚ, της Ελληνικής Λύσης, της Νίκης και της Πλεύσης Ελευθερίας, ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων καθώς και συνολικά 34 βουλευτές από όλες τις πτέρυγες της Βουλής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

