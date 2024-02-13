«Η Ελλάδα παρούσα στις συζητήσεις για όλα τα μεγάλα ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος έκανε παρέμβαση», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ομιλία του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που αφορούσε στην περιβαλλοντική κρίση και την προϊούσα επισιτιστική κρίση.

Όπως ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, θα έχουμε την ευκαιρία να υποδεχθούμε στα μέσα Απριλίου, στο πλαίσιο του Our Ocean Conference στην Αθήνα, σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της προστασίας του περιβάλλοντος, σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες, «ακριβώς για να δηλώσουμε ότι πλέον πρέπει να αναληφθεί άμεσα δράση, έτσι ώστε να σταματήσει η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και ειδικώς του θαλασσίου περιβάλλοντος, η αύξηση της στάθμης των υδάτων, η αύξηση της θερμοκρασίας, που οδηγεί σε μεγάλη κρίση όλα τα περιβαλλοντικά οικοσυστήματα».

Επιπλέον, όπως σημείωσε, ο ίδιος συναντήθηκε με μία σειρά από εκπροσώπους χωρών για την προώθηση της υποψηφιότητας της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ το 2025-2026.

«Η ελληνική υποψηφιότητα έχει γίνει δεκτή με πολύ μεγάλη και θετική διάθεση. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε μια σημαντική υποστήριξη από όλες τις χώρες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα χαίρει σημαντικής εκτίμησης χάρη στην εξωτερική πολιτική αρχών την οποία τηρεί», σημείωσε.

Παρέμβαση ΥΠΕΞ, Γ. Γεραπετρίτη κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης Υψηλού Επιπέδου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής και της επισιτιστικής ανασφάλειας στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας»



Ακόμη υπενθύμισε, πως συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Antony Blinken, όπου επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων, ενώ συζητήθηκαν και οι μεγάλες απειλές στο επίπεδο της περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας.

Συναντήθηκε ακόμη με τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με τον οποίο είχε «μια ιδιαίτερη συζήτηση, όχι μόνο για τα μεγάλα ζητήματα τα οποία αφορούν στον πλανήτη, αλλά επιπλέον και για το μείζον θέμα, το οποίο αφορά στο Κυπριακό».

«Τόσο ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όσο και ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, άκουσαν τη θέση της Ελλάδας ότι πρόκειται για μία σημαντική ευκαιρία, έτσι ώστε να έχουμε εκ νέου συζητήσεις μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της τουρκοκυπριακής κοινότητας», ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης.

«Είναι μια σημαντική ευκαιρία, η οποία δεν πρέπει να χαθεί και ζήτησα τόσο από τον γενικό γραμματέα, όσο και από τον Υπουργό να προσφέρουν τις καλές τους υπηρεσίες, έτσι ώστε να υπάρξει επιτέλους πρόοδος στο ζήτημα - το οποίο χρονίζει για πενήντα χρόνια - στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

Εξάλλου, πρόσθεσε, «είχα την ευκαιρία να συζητήσω σε δεξαμενές σκέψεις για την ελληνική υποψηφιότητα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, για τις θέσεις της Ελλάδος στο διεθνές στερέωμα, για την εξωτερική πολιτική».

«Η Ελλάδα έχει μία διαρκή παρουσία, έχει ένα ισχυρό διεθνές διπλωματικό κεφάλαιο. Θα είμαστε παρόντες σε όλες τις διεθνείς συζητήσεις με σκοπό πάντοτε την παγκόσμια σταθερότητα, την προβολή των θέσεων της χώρας μας και την παγκόσμια ειρήνη».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρίτης, η Ελλάδα είναι μία ναυτική χώρα.

«Έχει χρέος, όχι μόνο απέναντι στη θέση της αυτή, ως ηγέτιδας δύναμης στον χώρο του θαλασσίου ναυτικού εμπορίου, αλλά επίσης και απέναντι στα πληρώματα, τα οποία υπηρετούν συχνά υπό αντίξοες συνθήκες, να παρέχει προστασία».

«Αυτός ο συμβολισμός βρίσκεται και στην επιλογή της χώρας μας να είναι παρούσα στις ειρηνευτικές δυνάμεις, τόσο την ειρηνευτική δύναμη, η οποία έχει συγκροτηθεί από ομάδα χωρών με την καθηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, όσο επίσης και την ευρωπαϊκή δύναμη. Για εμάς είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά κομβικό η προστασία της θαλάσσιας κίνησης και για τις ζωές των ανθρώπων και για το θαλάσσιο εμπόριο και για να μην υπάρξει επισιτιστική κρίση στον πλανήτη».

Εξάλλου, πρόσθεσε, «η δική μας τοποθέτηση σε σχέση με το Μεσανατολικό είναι πολύ σαφής. Στο πλαίσιο των αρχών που μας διέπουν, θα πρέπει επιτέλους να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να υπάρξει μία παραγωγική λύση στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, να διακοπεί επιτέλους αυτή η προϊούσα ανθρωπιστική καταστροφή, να απελευθερωθούν οι όμηροι».

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε πως την Πέμπτη θα υποδεχτεί στην Αθήνα τον Παλαιστίνιο υπουργό Εξωτερικών.

«Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή αγγίζει τα όρια της ανθρωπιστικής καταστροφής και είναι χρέος όλων μας να συμβάλουμε θετικά, έτσι ώστε να σταματήσει το συντομότερο δυνατόν», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

