Του Αντώνη Αντζολέτου

Η σημερινή εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό θέατρο της Αθήνας με τη συμμετοχή των Διονύση Τεμπονέρα, Μανώλη Χριστοδουλάκη και Έφης Αχτσιόγλου προκάλεσε «σεισμό» στην κεντροαριστερά.

Τα «λιμνάζοντα νερά» στο μεσαίο χώρο ταράχτηκαν, καθώς τέσσερις μήνες πριν τις ευρωεκλογές είναι γεγονός πως δύσκολα λαμβάνονται τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Και αυτό γιατί τα τρία κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά δεν βλέπουν τίποτα άλλο πέρα από την κάλπη των Βρυξελλών. Καταγράφοντας όλοι αυτόνομες πορείες οι δυο πρώτοι «παλεύουν» για τη δεύτερη θέση τον Ιούνιο, ενώ η κοινοβουλευτική ομάδα με επικεφαλής τον Αλέξη Χαρίτση επιχειρεί να περάσει δημοκοπικά τον πήχυ του 3%.

Αναμένεται να ακουστεί κάτι «ρηξικέλευθο» από τους τρεις εκπροσώπους των κομμάτων; «Δύσκολο» τόσο μετά το θόρυβο που έχει προκληθεί, αλλά και από το γεγονός πως ο Διονύσης Τεμπονέρας και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης δεν θα παραστούν στη συγκεκριμένη εκδήλωση με τις «ευλογίες» των κομμάτων τους. Τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στο ΠΑΣΟΚ δεν επικρότησαν από την πρώτη στιγμή την πρωτοβουλία των στελεχών τους δείχνοντας τη δυσαρέσκειά τους. Μέσα σε αυτό το κλίμα αναμένεται και οι δυο να συγκλίνουν στο ότι οι πολιτικές δυνάμεις στις οποίες ανήκουν έχουν το σχέδιο και μπορούν να είναι ο πόλος που θα μπορέσει να ηγεμονεύσει στο χώρο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτός είναι, άλλωστε ο κοινός στόχος. Σε άλλο μήκος κύματος η Έφη Αχτσιόγλου αναμένεται να χτυπήσει ένα «καμπανάκι» τόσο προς την Κουμουνδούρου όσο και στη Χαριλάου Τρικούπη πως με συναινετική αντιπολίτευση δεν είναι δυνατόν να συγκροτηθεί ένα μέτωπο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η κοινή παρουσία των τριών πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις όχι μόνο γιατί είναι μια κίνηση που γίνεται σε προεκλογική περίοδο. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει για ανασυγκρότηση του χώρου δεν έχουν στεφθεί από επιτυχία. Και αυτό έχει προβληματίσει πολλούς κεντρώους ψηφοφόρους που έχουν απομακρυνθεί από τα δρώμενα στο πολιτικό σκηνικό. Άπαντες υποστηρίζουν πως οι επερχόμενες ευρωεκλογές θα είναι ο οδηγός των εξελίξεων. Σε κάθε περίπτωση για τις περιπτώσεις του Διονύση Τεμπονέρα και του Μανώλη Χριστοδουλάκη εκτιμήθηκε από κάποια στελέχη πως λειτουργούν ως «δελφίνοι» ή πως επιχειρούν να αμφισβητήσουν με έμμεσο τρόπο την ηγεσία. Από το περιβάλλον του Διονύση Τεμπονέρα ξεκαθάριζαν χθες πως «ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ είναι το σπίτι μας. Μακριά από εμάς και από μένα προσωπικά, κάθε προσπάθεια αμφισβήτησης και αποπροσανατολισμού. Ανταποκρινόμαστε συλλογικά στο αίτημα της κοινωνίας για συμπόρευση στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ποτέ δεν επιδοκιμάσαμε διασπαστικές κινήσεις. Είναι πλέον στο DNA των δημοκρατικών ανθρώπων κατά συνέπεια και του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ να επιδιώκουν συνθέσεις και υπερβάσεις, ενωτικές πρωτοβουλίες με στόχο να φανεί φως στον ορίζοντα, με δρομολόγηση κυβερνητικής διεξόδου. Προχωράμε όλοι μαζί μακριά από μικροκομματικές περιχαρακώσεις και εσωστρέφειες για τη μεγάλη ανατροπή απέναντι στη έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης της Δεξιάς». «Τα διάφορα σενάρια περί διαφόρων θεωριών συνομωσίας φαντασιακού ή οτιδήποτε άλλο δε με αφορούν», υπογράμμισε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης μιλώντας χθες στο MEGA. Πηγές της Νέας Αριστεράς ανέφεραν για την εκδήλωση: «Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο. Θέλουμε να οικοδομηθεί μια κοινωνική συμμαχία όλων όσοι σήμερα ασφυκτιούν από την κυβέρνηση της δεξιάς. Το ζητούμενο είναι με ποια στρατηγική θα μπορέσουν να εκφραστούν κυρίαρχα πολιτικά. Θα τεθούν από την πλευρά της Έφης Αχτσιόγλου προϋποθέσεις και χαρακτηριστικά αυτής της στρατηγικής».

Η επιτυχία της εκδήλωσης αποτελεί ένα στοίχημα όσο και ο κόσμος που θα δώσει το παρών. Θα έχει ιδιαίτερη σημασία πόσα στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ θα επιλέξουν να παρευρεθούν κόντρα στη δυσαρέσκεια των ηγεσιών τους.

Πηγή: skai.gr

