«Η επιστολή Μπλίνκεν προς τον Κυριακό Μητσοτάκη είναι μια εξαιρετικά καλή επιστολή για την Ελλάδα, πέραν της βοήθειας που δίνουν οι Αμερικανοί», τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 η Ντόρα Μπακογιάννη.
Αναφερομένη στα F-35 μίλησε για «σημαντική βοήθεια στην χωρά μας με βάση τις πραγματικές σημερινές ανάγκες της» και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα «είναι θωρακισμένη».
Για την Τουρκιά δήλωσε ότι ναι μεν παίρνει τα F -16 αλλά έχει πληγεί η αξιοπιστία και η εικόνα της. «Ο Ερντογάν, έχοντας δοκιμάσει διαφορετικές πολίτικες, καταλαβαίνει ότι τελικά η θέση της χώρας του είναι στη Δύση» πρόσθεσε η κ. Μπακογιάννη.
Επεσήμανε ότι το τελικό χτύπημα που θα διαχειριστεί δύσκολα η Τουρκία είναι το θέμα της Χαμάς.«Είναι διαφορετικό να είσαι υπέρ των Παλαιστίνιων και διαφορετικό να είσαι ξεκάθαρα υπέρ της Χαμάς» τόνισε η κ. Μπακογιάννη.
