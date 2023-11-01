Νίκος Ρωμανός: Συνεχίζεται η εκκωφαντική σιωπή του ΣΥΡΙΖΑ

«Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τον υπόγειο μηχανισμό λάσπης, δολοφονίας χαρακτήρων και μαύρης προπαγάνδας του ΣΥΡΙΖΑ με ρεπορτάζ του newmoney.gr. Συνεχίζεται και η εκκωφαντική σιωπή του ΣΥΡΙΖΑ» τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός.

Πρόσθεσε δε ότι «η ΝΔ θα επιμείνει ζητώντας απαντήσεις μέχρι να σπάσει την αφωνία της η Κουμουνδούρου και να έρθουν στο φως τα σκοτεινά υπόγεια των κυκλωμάτων λάσπης και μαύρης προπαγάνδας που επί χρόνια μόλυναν τον δημόσιο διάλογο με fake news και τοξικότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.