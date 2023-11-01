Επίθεση στο «νέο φορολογικό καθεστώς Μητσοτάκη», εξαπολύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, με αφορμή το νομοσχέδιο για την φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών.

Με βίντεο που ανήρτησε στους προσωπικούς λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Κασσελάκης κατηγορεί τον πρωθυπουργό για «φορολογική αλαζονεία». Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Φορολογία. Θα μου πείτε στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί. Ναι αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε άδεια ταμεία και έπρεπε να βγάλει τη χώρα από χρεοκοπία. Ξέρετε τι είναι να γίνει με το νέο φορολογικό καθεστώς του Μητσοτάκη; Ας διαβάσουμε πρωτοσέλιδα από εφημερίδες που δεν στηρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Καθημερινή: με το νέο σύστημα 473.000 ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώσουν επιπλέον φόρο 1.444 ευρώ ο καθένας. Τα ΝΕΑ: Φόρος 1.444 ευρώ για 473.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Δημοκρατία: Τύφλα να ‘χει ο Κατρούγκαλος, χαράτσι 1.444 ευρώ φέρνει ο νέος νόμος του υπουργείου Οικονομικών».

Συνεχίζοντας αναφέρει: «Η λογική 41% έχω ό,τι θέλω κάνω φέρνει και φορολογική αλαζονεία. Εμείς δεσμευόμαστε στους ελεύθερους επαγγελματίες ότι μέχρι 10.000 ευρώ ο φόρος τους θα είναι μηδέν. Όχι επειδή σας κάνουμε χάρη αλλά επειδή με τέτοιο εισόδημα είναι κοινωνική ανάγκη ο φόρος που πληρώνετε να είναι μηδέν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.