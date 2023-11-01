ΣΥΡΙΖΑ: Καταδικαστέα η κλιμάκωση της χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα

«Η κλιμάκωση της χερσαίας επίθεσης του ισραηλινού στρατού στη Γάζα με θύματα αμάχους (μεταξύ άλλων και στο προσφυγικό στρατόπεδο Τζαμπαλίγια) και με αποτέλεσμα τη ραγδαία επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης, είναι απαράδεκτη και καταδικαστέα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ανακοίνωση του.

«Αγνοεί τις εκκλήσεις του ΟΗΕ για ανθρωπιστική εκεχειρία και υπερβαίνει το δικαίωμα αυτοάμυνας της χώρας απέναντι στη Χαμάς», προσθέτει.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει ότι «οι ισραηλινές επιχειρήσεις που παραβιάζουν το ανθρωπιστικό δίκαιο βυθίζουν κι άλλο, παλαιστινίους και ισραηλινούς στον φαύλο κύκλο της βίας, απομακρύνοντας ακόμα περισσότερο τη λύση δύο κρατών και αυξάνοντας τον κίνδυνο επέκτασης της σύρραξης στην ευρύτερη περιοχή με την εμπλοκή και άλλων χωρών».

Υπογραμμίζει ότι «η ΕΕ οφείλει να βάλει τέλος στην άβουλη στάση του παρατηρητή και να προωθήσει μια κοινή θέση υπέρ των πρωτοβουλιών του Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ. Οφείλει, επιτέλους, να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να διεκδικήσει ενεργά κατάπαυση πυρός, προστασία των αμάχων, αποτροπή της ανθρωπιστικής κρίσης και απελευθέρωση των ομήρων. Με απώτερο σκοπό την επανεκκίνηση των συνομιλιών για τερματισμό της κατοχής και λύση δύο κρατών που συμβιώνουν ειρηνικά, στη βάση των συνόρων του 1967 με τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού Κράτους».

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι «αντί η Κυβέρνηση Μητσοτάκη να στηρίζει αυτή τη γραμμή και να ακολουθεί την ισορροπημένη στάση της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και πολλών άλλων χωρών, προωθεί μια στρατηγικά λανθασμένη πολιτική με επικίνδυνες προεκτάσεις για τη χώρα». Αναφέρει συγκεκριμένα ότι «στο πλαίσιο αυτό ο Πρωθυπουργός:

- συναντά μόνο τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και όχι τον Πρόεδρο της Παλαιστίνης,

- δηλώνει πως «ό, τι και αν συμβεί, πρέπει να συμβεί χωρίς μεγάλο ανθρώπινο κόστος" και ότι "η ανθρωπιστική εκεχειρία πρέπει να επιβληθεί όταν είναι απαραίτητη»,

- δεν καταδικάζει τον θάνατο αμάχων στα κτίρια της Μονής Αγίου Πορφυρίου,

και, κυρίως, απέχει από ψήφισμα του ΟΗΕ για κατάπαυση πυρός».

«Το συμφέρον της Ελλάδας επιβάλλει να προωθεί την ειρήνη, την σταθερότητα και το διεθνές δίκαιο στην περιοχή της. Όχι μια μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική του δεδομένου συμμάχου, που δρα εις βάρος των συμφερόντων και των αρχών της χώρας μας. Μια πολιτική που συχνά φέρνει ντροπή στον ελληνικό λαό», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

