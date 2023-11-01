Κωνσταντοπούλου για Παπαϊωάννου-Χουρδάκη: «Δεν έχουν την οφειλόμενη αξιοπρέπεια να παραδώσουν τις έδρες τους»

«Μέσα σε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας όλα εκεί που η πλεύση αντιπαλεύει έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την βαριά ανηθικότητα 2 ανθρώπων οι οποίοι καπηλεύονται τις έδρες τις πλεύσης που δεν τους ανήκουν και δεν έχουν μέχρι σήμερα την οφειλόμενη αξιοπρέπεια να παραδώσουν πίσω στο κίνημά μας τις έδρες αυτές» ανέφερε σε δηλώσεις της στο περιστύλιο η Ζωη Κωνσταντοπούλου η οποία έδωσε χθες τελεσίγραφο δύο ημερών να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες, οι ανεξάρτητοι πλέον βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, Μιχάλη Χουρδάκη και Αρετή Παπαϊωάννου.

«Μιλάμε για μία μητέρα και έναν γιο. Η μητέρα γνωρίζει ότι η θέση που της δόθηκε ήταν τιμητική και όχι εκλόγιμη, γνωρίζει ότι έχει υπογράψει την παράδοσή της ανά πάσα στιγμή ακριβώς γιατί δεν ήταν καθόλου σίγουρη ούτε η επάρκεια ούτε η παραμονή στα καθήκοντά της και ο γιος επίσης γνωρίζει ότι έχει συμφωνήσει την παράδοση της έδρας ανά πάσα στιγμή του ζητηθεί. Εμένα ο λόγος μου είναι συμβόλαιο το ξέρουν όλοι και έχουμε να αντιμετωπίσουμε 2 ανθρώπους που δεν μετράει ούτε ο λόγος τους ούτε η υπογραφή τους. Απορώ πως κυκλοφορούν στην κοινωνία και πως κοιτάνε τους πολιτες στα μάτια, ζητούμε απαιτούμε και έχουν μία μέρα ακόμη διορία να παραδώσουν τις έδρες της πλεύσης. Μία μέρα ακόμα διορία να περισώσουν όποια ψήγματα αξιοπρέπειας τους έχουν παραμείνει. Οι πολίτες που έχουν εμπιστευτεί την πλεύση ξέρουν ότι είμαι αποφασισμένοι να τους υπερασπιστώ μέχρι τέλους, και ξέρουν ότι απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές θα βρουν τοίχους.

Η κα Παπαϊωάννου τοποθετήθηκε δεύτερη δηλαδή σε τιμητική όχι εκλογική θέση στη β θεσσαλονίκης. Όταν έγινε ανακατανομή των εδρών, ρειάστηκε το κίνημα να κάνει ανασχεδιασμό, ένας άνθρωπος με μεγαλειώδη ψυχή και φρόνιμα ο κ Ζαχαροπουλος παρέδωσε την έδρα του. Η κα παπαιωάνου υπέγραψε δήλωση και απορώ πως δεν καταλαβαίνουν κάποιοι ποσο ανήθικο είναι στην οποία διαβεβαιώνει ότι θέτει στην διάθεσή μου την παραίτησή της.

Είναι μια υπεύθυνη δήλωση κ Παναγιώτου την θέσαμε σε δημοσιότητα σε άλλες χώρες παραιτούνται υπουργοί αν πιαστούν να ψεύδονται. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που παραδέχεται ότι υπέγραψε μια υπεύθυνη δήλωση επιδιώκοντας την εξαπάτηση και στον σφετερισμό μιας έδρας. Αυτά στην Πλευση δεν είναι ανεκτά» κατέληξε η Ζωη Κωνσταντοπούλου.

