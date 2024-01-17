Νίκος Παπανδρέου: Ζήτησε άμεσα μέτρα κατά της ακρίβειας από τους Ευρωπαίους ηγέτες

Με παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ο ευρωβουλευτής και επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νίκος Παπανδρέου ζήτησε από τους Ευρωπαίους ηγέτες να πάρουν άμεσα μέτρα κατά της ακρίβειας.

Το θέμα ο κ. Παπανδρέου το έθεσε στη συζήτηση για τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2023 και για την προετοιμασία της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 2024.

Στην ομιλία του ο ευρωβουλευτής επεσήμανε ότι η Βέλγικη προεδρία πρέπει να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο με την ομολογουμένος πετυχημένη προεδρία του Πέντρο Σάντσες. Να έχει ως προτεραιότητες την κλιματική αλλαγή, την οικονομική ανάκαμψη και τη διεύρυνση.

Σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει άμεσα. Η Ελλάδα και ιδιαίτερα η Θεσσαλία επλήγη βάναυσα τον περασμένο χρόνο. Ζήτησε δε γρήγορη αποζημίωση από την μία και λήψη προληπτικών μέτρων από την άλλη.

Επίσης τόνισε την ανάγκη της διεύρυνσης με άμεση έμφαση στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι χώρες αυτές όμως επεσήμανε πρέπει να σέβονται το κράτος δικαίου και να μην έχουμε φαινόμενα όπως την φυλάκιση του Δημάρχου Μπελέρη και ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή του.

Τέλος ο κ. Παπανδρέου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της ακριβείας κα τόνισε ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να βάλουν ψηλά τον πήχη επίλυσής της και ζήτησε να πάρουν άμεσα μέτρα για την ανακούφιση των πιο ευάλωτων νοικοκυριών. Επεσήμανε δε ότι έτσι θα ανθίσει η σχέση των πολιτών με το όραμα της Ευρώπης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.