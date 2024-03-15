Της Πηνελόπης Γκάλιου

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθεται εκ νέου Ελλάδα αλλά και Ευρώπη από την αυξητική τάση των μεταναστευτικών ροών που παρατηρείται εκ νέου το τελευταίο διάστημα από τη Βόρειο Αφρική Αίγυπτο, ενεργοποιώντας τόσο τις αρμόδιες αρχές όσο και τις πολιτικές ηγεσίες των εμπλεκόμενων χωρών της Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε μεταβαίνουν την Κυριακή στο Κάιρο, ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τους πρωθυπουργούς της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κροο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει πακέτο βοήθειας 7,4 δισ. ευρώ για την Αίγυπτο, εκ των οποίων το 1 δις αναμένεται να εκταμιευτεί άμεσα εντός του 2024, προκειμένου να καλύψει βραχυπρόθεσμες ανάγκες. Στόχος του πακέτου βοήθειας είναι η στήριξη της οικονομίας της, εν μέσω φόβων ότι οι συγκρούσεις στη Γάζα και το Σουδάν κινδυνεύουν να επιδεινώσουν τα οικονομικά προβλήματα στη βορειοαφρικανική χώρα και να αυξήσουν τη μεταναστευτική πίεση στην Ευρώπη.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και οι ευρωπαίοι ηγέτες που θα μεταβούν στην Αιγυπτιακή πρωτεύουσα, αναμένεται να οριστικοποιήσουν και να ανακοινώσουν τη εν λόγω συμφωνία. Βασική επιδίωξη είναι η αποφυγή της οικονομικής αστάθειας γύρω από τη γειτονιά της Ευρώπης αλλά και η ανάσχεση της παράτυπης μετανάστευσης από την Αφρική. Σε αυτή την κατεύθυνση συνέβαλε καθοριστική η ελληνική πλευρά, διεκδικώντας τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στήριξη προς την Αίγυπτο, θέτοντας μετ' επιτάσεων το ζήτημα της συμφωνίας, ως απολύτως απαραίτητη για την αποτροπή ενός νέου μεταναστευτικού κύματος προς την Ευρώπη. Κατόπιν αυτών, οι ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να ζητήσουν από την Αίγυπτο τη συνεργασίας της στο μεταναστευτικό ζήτημα, με δεδομένο ότι έχουν αρχίσει να πολλαπλασιάζονται οι ροές προς την Ευρώπη από τη Βόρειο Αφρική και δεν αποκλείεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα.

Αυτό ακριβώς προβληματίζει και την ελληνική πλευρά , καθώς όπως γνωστοποίησε και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης " η αυξητική τάση μεταναστών από την ανατολική Λιβύη είναι μικρή, ελεγχόμενη αλλά με αυξητική τάση, κάτι που μας προβληματίζει και ανησυχεί , γι αυτό και παίρνουμε μία σειρά πρωτοβουλιών για να αντιμετωπίσουμε αυτό το νέο μέτωπο".

"Υπάρχει πρόβλημα με την Αίγυπτο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία" παραδέχτηκε, υπογραμμίζοντας ωστόσο τον καθοριστικό και σταθεροποιητικό ρόλο που έχει παίξει η βορειοαφρικανική χώρα στη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Παρότι δηλαδή φιλοξενεί εννέα εκατομμύρια πρόσφυγες έχει ελέγξει καθοριστικά της μεταναστευτικές ροές έως τώρα, "Ούτε μία βάρκα δεν έχει φύγει από την αιγυπτιακή ακτή την τελευταία δεκαετία, ωστόσο βλέπουμε ότι από την ανατολική Λιβύη, μία περιοχή αυτονομημένη μέσα από τον εμφύλιο πόλεμο, έχουμε μια μικρή -αλλά με μικρή αυξητική τάση το τελευταίο διάστημα- ροή προς τη νότια Κρήτη" παρατήρησε ο κ. Καιρίδης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.