ΣΥΡΙΖΑ: Ολική ανατροπή για τον Όθωνα Ηλιόπουλο; - Τι θα κάνει με τη βουλευτική του έδρα

Του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΥ

Είναι ολική η χθεσινή ανατροπή με τη δήλωση του Όθωνα Ηλιόπουλου πως δεν αφήνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο ανατρέποντας όλες τις πληροφορίες που υπήρχαν; Προσερχόμενος στην εκδήλωση που παρουσίασε ο Στέφανος Κασσελάκης με τίτλο «για μια άλλη Ευρώπη», δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Παραμένω μάχιμος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Εργαζόμαστε με τον Πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης Στέφανο Κασσελάκη για να δώσουμε προοπτική διεξόδου στις Ελληνίδες και στους Έλληνες». Λίγο αργότερα το ίδιο διέρρευσε και από την Κουμουνδούρου.

Υπενθυμίζεται πως ο καθηγητής ογκολογίας είχε ανοίξει ο ίδιος το θέμα αναφέροντας την προηγούμενη εβδομάδα πως ο φόρτος εργασίας θα τον οδηγήσει κάποια στιγμή να πάρει μια απόφαση για το τι θα αφήσει και τι θα κρατήσει. Όλη τη χθεσινή ημέρα στη Βουλή το θέμα της επικείμενης παραίτησης του Όθωνα Ηλιόπουλου μονοπωλούσε. Και ανάμεσα σε στελέχη της Κουμουνδούρου φαίνεται να υπήρξε αιφνιδιασμός αρχικά από τη χθεσινή ανακοίνωση με βάση την εικόνα που είχαν σχηματίσει. Δεν υπήρξε, άλλωστε καμία διάψευση για την πληροφορία πως τη θέση του κ.Ηλιόπουλου θα έπαιρνε η τέταρτη επιλαχούσα, Πόπη Τσαπανίδου. Για κάποια στελέχη ο καθηγητής Ογκολογίας, ο οποίος εμπνέει σεβασμό στους πάντες στον ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως επιθυμεί περισσότερο χρόνο για να σκεφτεί τι θα πράξει. Όπως και να έχει το μυστήριο θα λυθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς είναι γεγονός πως οι διαρροές που συντηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν κάνουν καλό στο κόμμα σε μια περίοδο που καταγράφει ανοδική πορεία.

Η Πόπη Τσαπανίδου είχε εκλεγεί βουλευτής στις εκλογές του περασμένου Μαίου ως τέταρτη στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, ωστόσο η πτώση του ποσοστού του ΣΥΡΙΖΑ από 20,07% στο 17,8% την έφερε τον Ιούνιο εκτός Βουλής. Η ίδια δεν έχει τοποθετηθεί σε σχέση με τις πληροφορίες που τη φέρνουν να παίρνει τη θέση του κ.Ηλιόπουλου.

Λίγες ώρες πριν παρουσιαστεί στη Θήβα για να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ο Στέφανος Κασσελάκης συνεχίζει να στέλνει πολλά πολιτικά μηνύματα. Στο 3ο ετήσιο συνέδριο του «the Upfront Initiative» ανέφερε: «το μισό ΠΑΣΟΚ είναι κεντροδεξιά, δεν είναι κεντροαριστερά» και χαρακτήρισε το ΚΚΕ ομοφοβικό κόμμα. Με αφορμή τη στάση του Παύλου Πολάκη στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια «κάρφωσε» τη Νέα Δημοκρατία σχολιάζοντας πως «θα ανέβει μαζί μου και στα 400 μέτρα υψόμετρο, μην έχετε αμφιβολία. Ασχοληθείτε με τα άλλα κόμματα που έχουν το ένα τρίτο της κοινοβουλευτικής τους ομάδας να απέχει και να επιτρέπει τέτοιες συμπεριφορές που οδηγούν κόσμο στην αυτοκτονία». Πριν παρουσιάστει αύριο στο στρατόπεδο της Θήβας θα μιλήσει νωρίς το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από πηγές του ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή λήγει η διορία για όσους θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή για την ευρωλίστα. Στις 22 Μαρτίου θα ανακοινωθεί η λίστα των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στις προκριματικές κάλπες. Στις 14 Απριλίου θα διεξαχθεί το εσωκομματικό δημοψήφισμα πιθανότατα και υβριδικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.