Νέα κόντρα Γεωργιάδη - Πολάκη: «Προσπάθησε να κοροϊδέψει με δήθεν χειρουργείο»

Νέα κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και τον Παύλο Πολάκη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή το νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο και την απουσία του τελευταίου από την ψήφισή του.

Ο κ. Γεωργιάδης με ανάρτησή του αναφέρεται στον κ. Πολάκη ως «Φιλαλήθης» και υποστηρίζει ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ψεύδεται με τον ισχυρισμό του περί έκτακτου χειρουργείου που επικαλέστηκε για να δικαιολογήσει την απουσία του από την ψηφοφορία στη Βουλή.

Μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι οι φωτογραφίες από το χειρουργείο που δημοσίευσε ο Παύλος Πολάκης φέρουν διαφορετική ημερομηνία από τη χθεσινή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Ο "Φιλαλήθης" @pavpol2222 προσπάθησε στην αρχή να κοροϊδέψει τον Αρχηγό του και το Πανελλήνιο, πώς δήθεν δεν ήρθε στην χθεσινή ψηφοφορία λόγω εκτάκτου χειρουργείου…ανέβασε όμως φωτό που αποκάλυπταν το ψεύδος καθώς είχαν άλλη ημερομηνία. Μετά την κατακραυγή ανέβασε δήλωση ότι τελικά επίτηδες έκανε αποχή μαζί με πολλούς άλλους βουλευτές…η ευκολία με την οποία προσπάθησε να πει ψέματα νομίζω δείχνει τον αληθινό του χαρακτήρα. Για να δούμε τώρα τί θα κάνει ο @skasselakis ο οποίος ο ίδιος είναι παντρεμένος με τον κ. Τάιλερ και στην ουσία η αποχή του βουλευτού του είναι εκτός όλων των άλλων προσωπική προσβολή και αποδοκιμασία της ίδιας του της ύπαρξης», αναφέρει στην πρωινή ανάρτηση στην πλατφόρμα «X» ο υπουργός Υγείας.

Ο «Φιλαλήθης» @pavpol2222 προσπάθησε στην αρχή να κοροϊδέψει τον Αρχηγό του και το Πανελλήνιο, πώς δήθεν δεν ήρθε στην χθεσινή ψηφοφορία λόγω εκτάκτου χειρουργείου…ανέβασε όμως φωτό που αποκάλυπταν το ψεύδος καθώς είχαν άλλη ημερομηνία. Μετά την κατακραυγή ανέβασε δήλωση ότι… pic.twitter.com/PFFEsp2bR9 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 16, 2024



Είχε προηγηθεί η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη με την οποία απαντούσε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την απουσία του από το κοινοβούλιο και την ψηφοφορία του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Ο πρωθυπουργός παίρνοντας τον λόγο για να απαντήσει στον Σωκράτη Φάμελλο, που έκανε λόγο για ανεπάρκεια της ΝΔ να στηρίξει το νομοσχέδιο, είχε πει «για να δούμε ποιοι θα απέχουν από εσάς, κ. Φάμελλε, μην έχουμε καμία άλλη έκπληξη το βράδυ και το ενδιαφέρον αντί να στρέφεται στη Νέα Δημοκρατία στραφεί σε εσάς και στο τι θα κάνει ο κ. Πολάκης τελικά, τον οποίον έχετε περίπου απειλήσει με διαγραφή».

Σε απάντηση ο Παύλος Πολάκης, αναρτώντας φωτογραφίες από χειρουργείο έγραψε:

«Κυριακο Μητσοτακη πάλι με έπιασες στο στόμα σου;;; ΜΗΝ ΜΕ ΨΑΧΝΕΙΣ!! Εγώ έχω δουλειά και σοβαρότατη μάλιστα που σώζει ζωές» έγραψε ο Παύλος Πολάκης σε ανάρτησή του, η οποία συνοδεύεται με φωτογραφίες από το νοσοκομείο, όπου διευκρινίζει ότι ο ασθενής που εγχείρησε είναι συγγενής του.

Αν μπορείς να καταλάβεις από τις 4 φωτογραφίες έχει καλώς, αλλιώς βάλε να σου εξηγήσουν τι έκανα .

Φωτο 1 πριν,φωτο 2-3 η παρέμβαση ,φωτο 4 το μετά. (Ο ασθενης είναι συγγενής μου)».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.