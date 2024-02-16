Ραγκούσης στον ΣΚΑΪ: Υπήρξε ζήτημα ενότητας για τον ΣΥΡΙΖΑ από την ψηφοφορία για τους ομόφυλους



Για την υπερψήφιση του νόμου για την ισότητα στον γάμο, τις διαφωνίες εντός του κόμματός του, την κόντρα του με τη Νίνα Κασιμάτη, μίλησε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ

«Είμαι χαρούμενος γιατί η χώρα μας χθες έκανε ένα βήμα προόδου θεσπίζοντας την ισότητα στον γάμο, δηλαδή κατήργησε μία σημαντική διάκριση εναντίον μίας κατηγορίας συμπολιτών που υφίστατο αυτή τη διάκριση» σχολίασε ο κ. Ραγκούσης για την υπερψήφιση του νόνου για την ισότητα στον γάμο.

Ερωτηθείς για τους διαφωνούντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ραγκούσης ανέφερε ότι «ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας δεν συμμερίζεται την άποψη αυτή και προφανώς μεταφέρεται αυτή η άποψη και στο κοινοβούλιο των βουλευτών των κομμάτων».

Αναφορικά με την κόντρα που έχει ξεσπάσει με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίνα Κασιμάτη και τον χαρακτηρισμό που της απέδωσε ως «θηλυκό Βορίδη» ο κ. Ραγκούσης είπε ότι «εγώ, δυστυχώς, αναγκάστηκα να απαντήσω σε μία χυδαία επίθεση που δέχτηκα ξαφνικά από την κ. Κασιμάτη μόνο και μόνο επειδή διατύπωσα μία ερώτηση στη συνεδρίαση του ανώτατου εκλεγμένου καθοδηγητικού μας οργάνου για το τι πρόκειται να κάνουμε προς τον κ. Κασσελάκη. Ξαφνικά βρέθηκα αντιμέτωπος με μία χυδαιότητα την οποία δεν μπορούσα να αφήσω αναπάντητη από τη στιγμή μάλιστα που η κα. Κασιμάτη ήταν μία από τους βουλευτές που έσπασαν την κομματική γραμμή χθες και δεν υπερψήφισαν τον νόμο. Χρησιμοποίησα ακριβώς τα λόγια του κ. Κασσελάκη.

Στην ερώτηση εάν θα απέδιδε τον ίδιο χαρακτηρισμό και στον κ. Πολάκη, ο κ. Ραγκούσης απάντησε «εύλογο το ερώτημα σας. Ο κ. Κασσελάκης είπε ότι όσοι απέχουν είναι «Βορίδηδες» και εμείς δεν μπορούμε να έχουμε σχέση με «Βορίδηδες».

Ερωτηθείς για το εάν έχουν θέση στον ΣΥΡΙΖΑ όσοι καταψήφισαν ή απείχαν στη χθεσινή ψηφοφορία ο κ. Ραγκούσης είπε ότι «θα σας απαντήσω όταν μάθω ποια πρόκειται να είναι η αντίδραση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Με βάση όσα έχει προαναγγείλει πιστεύω ότι θα υπάρξει αντίδραση από τον κ. Κασσελάκη.

Ο κ. Ραγκούσης επεσήμανε ωστόσο ότι «από αυτή τη διαδικασία όλοι οι βουλευτές, όλων των κομμάτων ακόμα και αυτοί που υπερψήφισαν έχουν πολιτικό κόστος στην εκλογική του περιφέρεια γιατί ένα κομμάτι των ψηφοφόρων δεν συμφωνεί. Άρα, όταν ένας πρόεδρος βάζει τους βουλευτές του να υπερψηφίσουν και καλά κάνει, ουσιαστικά τους βάζει να υποστούν ένα πολιτικό κόστος. Δεν μπορεί, λοιπόν, να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά γιατί είναι άδικο να έχουν υποστεί κάποιοι το πολιτικό κόστος».

Απαντώντας για τις διαφωνίες εντός του ΣΥΡΙΖΑ και την ενότητα του κόμματος στον δρόμο προς το συνέδριο και τις ευρωεκλογές, ο κ. Ραγκούσης είπε «είναι διαφορετικό ζήτημα οι θεμιτές πολιτικές διαφοροποιήσεις και άλλο να υπάρχει ζήτημα ενότητας. Χθες υπήρξε ζήτημα ενότητας γιατί χθες υπήρξε μία κορυφαία διαδικασία για ένα θέμα που για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι θέμα ταυτοτικό και αξιακό. Εδώ υπάρχει παραβίαση αρχών, αξιών και ταυτότητας ».



