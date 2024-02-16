«Η κυβέρνηση με πρώτο από όλους τον πρωθυπουργό άνοιξε τις πόρτες του διαλόγου και τον διατηρεί ζωντανό» επανέλαβε από το Ηράκλειο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης σχολιάζοντας, ενόψει και των αποφάσεων των αγροτών για κινητοποιήσεις και κάθοδο την Τρίτη στην Αθήνα, ότι «δεν είναι ένα "μπρα ντε φερ" μεταξύ κυβέρνησης και διαδηλωτών», καθώς όπως τόνισε «σεβόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «στεκόμαστε με γενναίες πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και θα συνεχίσουμε όσο η οικονομία της χώρας είναι βελτιούμενη».

Ο κ. Αυγενάκης επιπλέον ανέφερε ότι από την κυβέρνηση έχουν κατατεθεί μια σειρά από βελτιωμένες προτάσεις που αξιολογούνται από τους εμπλεκόμενους.

«Κάποιοι ήθελαν περισσότερα, κάποιοι ικανοποιούνται και κάποιοι άλλοι νιώθουν ότι υπάρχει εμπιστοσύνη, στήριξη, πραγματικό και αδιάλειπτο ενδιαφέρον από την κυβέρνηση», σημείωσε ο Λευτέρης Αυγενάκης, καταλήγοντας ότι «εμείς έτσι κι αλλιώς παραμένουμε ανοιχτοί στο διάλογο και διαθέσιμοι για να αρχίσουμε αυτή την κοινή προσπάθεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.