Π. Πολάκης: Δεν δέχομαι μαθήματα προοδευτικότητας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Τους λόγους που απείχε από την ψηφοφορία του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια, εξηγεί ο Παύλος Πολάκης, με γραπτή δήλωσή του που δημοσιοποίησε μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής ψηφοφορίας.

"Δεν δέχομαι μαθήματα προοδευτικότητας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη" αναφέρει ο κύριος Πολάκης προσθέτοντας ότι οι ενστάσεις και οι ανησυχίες που έχει σχετικά με το επίμαχο νομοσχέδιο αφορούν κυρίως στην επέκταση των δικαιωμάτων, μέσω Ευρωπαϊκού Δικαίου, στην τεκνοθεσία και το δικαίωμα απόκτησης παιδιών μέσω παρένθετης κύησης.

"Θεωρώ ότι τα όποια νομικά ζητήματα υπήρχαν θα μπορούσαν να λυθούν με διεύρυνση των όσων προβλέπονται από το σύμφωνο συμβίωσης", επισημαίνει.

Παράλληλα κάνει λόγο για προσπάθεια να πληγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία όμως όπως αναφέρει, θα πέσει στο κενό.

"Ενωμένοι θα πάμε στο συνέδριο, το οποίο θα είναι και το εφαλτήριο για την ανασυγκρότηση και την επανεκκίνηση του κόμματος στο δρόμο για τις Ευρωεκλογές" καταλήγει η ανάερτησή του.

Ολη η γραπτή δήλωση του Παύλου Πολάκη:

Γραφείο Βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2024 Γραπτή δήλωση του Συντονιστή ΕΠΕΚΕ και πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Π. Πολάκη Σχετικά με τη σημερινή μου αποχή από τη ψηφοφορία του Σ/Ν για την ισότητα στον πολιτικό γάμο θα ήθελα να τονίσω ότι: 1. Δεν δέχομαι μαθήματα προοδευτικότητας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη η οποία μόλις πριν μια εβδομάδα καταδικάστηκε με ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Ο Κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να ξεπλύνει τις παρακολουθήσεις, την έλλειψη πολυφωνίας στα ΜΜΕ, τις απειλές και τις αγωγές σε δημοσιογράφους, την επαναπροώθηση μεταναστών κλπ, μέσω του Σ/Ν για την ισότητα στο γάμο, χωρίς όμως να τολμά να συγκρουστεί με το ακροδεξιό κομμάτι της ΝΔ. 2. Αναγνωρίζω ότι όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και έχω αγωνιστεί στη ζωή μου για αυτό. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν είναι δυνατό να διαχωρίζει τους συνανθρώπους μας και για αυτό άλλωστε ψήφισα και το σύμφωνο συμβίωσης το 2015 σε αντίθεση με τους 36 Βουλευτές της ΝΔ που είτε καταψήφισαν είτε απείχαν. Οι ενστάσεις και οι ανησυχίες που έχω σχετικά με το επίμαχο νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο ,αφορούν κυρίως στην επέκταση των δικαιωμάτων, μέσω Ευρωπαϊκού Δικαίου, στην τεκνοθεσία και το δικαίωμα απόκτησης παιδιών μέσω παρένθετης κύησης. Θεωρώ ότι τα όποια νομικά ζητήματα υπήρχαν θα μπορούσαν να λυθούν με διεύρυνση των όσων προβλέπονται από το σύμφωνο συμβίωσης. 3. Επειδή διαβλέπω μια τάση να μπουν στο ίδιο σακί όσοι δεν ψήφισαν το Σ/Ν θα ήθελα να διαχωρίσω τη θέση μου από τα όσα ακραία ομοφοβικά ακούστηκαν από τους “ακροδεξιούς θρησκόληπτους” μέσα και έξω από τη Βουλή. Εγώ ούτε είχα, ούτε έχω, ούτε θα έχω ποτέ στο μέλλον σχέση με τον σκοταδισμό και ούτε περιμένω ψήφους από αυτό το χώρο. Ήμουν είμαι και θα είμαι της αριστερής λαϊκής ταυτότητας ,της δημοκρατίας ,των εργασιακών δικαιωμάτων ,της αναδιανομής του πλούτου και της κοινωνικής ανατροπής. 4. Είμαι της άποψης, μετά και τα όσα αποκαλύφθηκαν σχετικά με τη μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής των Χανίων-η οποία ελέγχεται για εκμετάλλευση γυναικών οι οποίες χρησιμοποιούνταν ως παρένθετες μητέρες-ότι θα πρέπει να αυστηροποιηθεί πολύ το νομικό πλαίσιο και για τα ετερόφυλα ζευγάρια, σχετικά με την παρένθετη κύηση. 5. Επειδή το σύστημα Μητσοτάκη τίποτα δεν κάνει στην τύχη, καμία έκπληξη δεν μου προκαλεί το γεγονός ότι το γνωστό fund CVC πρόσφατα έκανε σημαντικές επενδύσεις στο χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 6. Σε ένα νομοσχέδιο όπου δεκάδες Βουλευτές διαφοροποιήθηκαν, είναι πραγματικά αστείο ο θόρυβος να γίνεται πάλι για τη δική μου στάση. Η επιχειρούμενη προσπάθεια να πληγεί ο ΣΥΡΙΖΑ θα πέσει στο κενό. Ενωμένοι θα πάμε στο συνέδριο, το οποίο θα είναι και το εφαλτήριο για την ανασυγκρότηση και την επανεκκίνηση του κόμματος στο δρόμο για τις Ευρωεκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.