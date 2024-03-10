Λογαριασμός
Νέα Αριστερά για επίθεση σε τρανσέξουαλ: Το μίσος οδηγεί στον εκφασισμό

«Η ποιότητα της Δημοκρατίας μας εκεί κρίνεται. Στο δικαίωμα όλων στην ασφάλεια και στον σεβασμό», τονίζει η Νέα Αριστερά.

Νέα Αριστερά για επεισόδια Αριστοτέλους

 «Η τρανσφοβία και το μίσος για ό,τι θεωρείται "διαφορετικό" οδηγούν στον εκφασισμό της καθημερινής ζωής», τονίζει η Νέα Αριστερά, με αφορμή την ομαδική επίθεση σε δυο τρανς άτομα στη Θεσσαλονίκη.

«Οι εικόνες από τη Θεσσαλονίκη σοκάρουν», «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο παρερμηνείας», αναφέρει η Νέα Αριστερά, τονίζοντας ότι «τα όσα συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη απαιτούν άμεσα μέτρα: για τη σεξουαλική εκπαίδευση στα σχολεία, για την αντιμετώπιση της νεανικής βίας, για την προστασία του δικαιώματος κάθε ατόμου να κυκλοφορεί ελεύθερα στο δημόσιο χώρο».

«Η ποιότητα της Δημοκρατίας μας εκεί κρίνεται. Στο δικαίωμα όλων στην ασφάλεια και στον σεβασμό», σημειώνει.

