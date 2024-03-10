Το ΚΚΕ «καταδικάζει τη χθεσινή απάνθρωπη και αποτρόπαια επίθεση σε βάρος δύο νεαρών τρανς ατόμων, από πολυπληθή ομάδα τραμπούκων στη Θεσσαλονίκη. Τέτοιες εικόνες πρέπει να γεμίζουν κάθε άνθρωπο με οργή, αλλά και με αποφασιστικότητα για να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα, να μην ξανασυμβούν στο μέλλον».

«Ο λαός και η νεολαία έχουν αποδείξει στην πράξη ότι μπορούν να χτίσουν ασπίδα προστασίας για κάθε άνθρωπο που βιώνει τέτοιες αποκρουστικές ρατσιστικές επιθέσεις και διακρίσεις με κριτήριο τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη σεξουαλικότητα. Το απέδειξαν και χθες όσοι έσπευσαν να βοηθήσουν τα θύματα της επίθεσης.

Αποδεικνύεται, επίσης, ότι η κυβέρνηση της ΝΔ, ούτε θέλει ούτε μπορεί να αντιμετωπίσει τον ρατσισμό και την ομοφοβία, κάθε είδους διακρίσεις που βρίσκονται στο DNA του συστήματος που υπηρετεί και τροφοδοτούνται με πολλούς τρόπους από την πολιτική της.

Οι ένοχοι της χθεσινής επίθεσης πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά» υπογραμμίζει σχόλιο του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

