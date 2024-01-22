Την άποψη ότι απαιτείται μια συνολική στρατηγική στήριξης των νέων ζευγαριών και της μητέρας, εκφράζει η Νέα Αριστερά με αφορμή τα μέτρα για την οικογένεια που παρουσίασε η κυβέρνηση, τα οποία μεταξύ άλλων χαρακτηρίζει «αποσπασματικά και επικοινωνιακά».

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς:

Την ώρα που οι γονείς στην Ελλάδα αγοράζουν το βρεφικό γάλα ακριβότερα από ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε., την ώρα που ένα νέο ζευγάρι αδυνατεί να βρει αξιοπρεπή στέγη, την ώρα που τα βρεφικά είδη κοστολογούνται σαν προϊόντα πολυτελείας, η αύξηση του εφάπαξ επιδόματος στους νέους γονείς είναι μέτρο αποσπασματικό και επικοινωνιακού χαρακτήρα

Την ώρα που οι γονείς στην Ελλάδα αγοράζουν το βρεφικό γάλα ακριβότερα από ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε., την ώρα που ένα νέο ζευγάρι αδυνατεί να βρει αξιοπρεπή στέγη, την ώρα που ο πληθωρισμός της απληστίας και η αισχροκέρδεια εκτοξεύουν καθημερινά τις τιμές στα βασικά προϊόντα, την ώρα που τα βρεφικά είδη κοστολογούνται σαν προϊόντα πολυτελείας, η αύξηση του εφάπαξ επιδόματος στους νέους γονείς είναι μέτρο αποσπασματικό και επικοινωνιακού χαρακτήρα.

Το οποίο μάλιστα δίνεται οριζόντια, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα, μια επί της αρχής άδικη επιλογή.

Ένα εφάπαξ επίδομα και μέτρα που ήδη ισχύουν δεν απαντούν από μόνα τους στο μείζον ζήτημα του δημογραφικού. Εξάλλου παρά την θέσπιση του βοηθήματος των 2.000 ευρώ το δημογραφικό τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε.

Αυτό που απαιτείται είναι μια συνολική στρατηγική στήριξης των νέων ζευγαριών και της μητέρας. Ένα συγκροτημένο ολιστικό σχέδιο για την μείωση των τιμών στα βρεφικά και στα προϊόντα πρώτης ανάγκης με μέτρα όπως μείωση του ΦΠΑ και πλαφόν στην τελική τιμή, ένα νόμο πλαίσιο που θα απαντά στο στεγαστικό, αυστηρή νομοθεσία για την προστασία και την στήριξη των εργαζόμενων γονέων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.