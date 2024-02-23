Λογαριασμός
Από 1 έως 3 Μαρτίου η ανοιχτή Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της Νέας Αριστεράς

Η συνδιάσκεψη θα γίνει στον συνεδριακό χώρο «Μελίνα Μερκούρη» του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας

Νέα Αριστερά

Την ερχόμενη εβδομάδα, από την 1 έως 3 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί η ανοιχτή πανελλαδική Συνδιάσκεψη της Νέας Αριστεράς.

Η συνδιάσκεψη θα γίνει στον συνεδριακό χώρο «Μελίνα Μερκούρη» του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

