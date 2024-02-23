Με σχηματισμό F16 Viper πέταξε πάνω από το Αιγαίο ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας ο οποίος επισκέπτεται την Κρήτη και νωρίτερα σήμερα, βρέθηκε στην 115 Πτέρυγα Μάχης στα Χανιά.

Ο κ. Δένδιας δήλωσε ότι με την πτήση αυτή είχε την ευκαιρία να καταλάβει «τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας καλούνται να επιτελέσουν το έργο τους» ενώ ευχαρίστησε και εξέφρασε όπως είπε την ευγνωμοσύνη της ελληνικής πολιτείας «στους πιλότους, όλα τα στελέχη που υποστηρίζουν από το έδαφος αυτά τα αεροσκάφη, αλλά και το πολιτικό προσωπικό, για τη μεγάλη συμβολή στην προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας και να συγχαρώ τον παριστάμενο αρχηγό ΓΕΕΘΑ και τον παριστάμενο αρχηγό της Αεροπορίας για τα στελέχη τα οποία δίνουν».

Ο κ. Δένδιας επανέλαβε τον στρατηγικής σημασίας ρόλο της 115 Πτέρυγας Μάχης, ενώ σημείωσε ότι «η Πολεμική Αεροπορία υπηρετεί δύο ρόλους» καθώς «αποτελεί βασικό πυλώνα αποτροπής της χώρας μας, αλλά επίσης και σημαντικό πυλώνα προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο» μιλώντας για την αποτελεσματικότητά της αλλά και τη μεγάλη, όπως επισήμανε, ικανότητα των στελεχών που «αποτελούν εγγύηση για την ασφάλεια της πατρίδας, αλλά και πέρα απ' αυτό, για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας, για την αποτροπή κάθε επιθετικότητας και κάθε αναθεωρητισμού».

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, που συνοδευόταν από τον υφυπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, τον αρχηγό ΓΕΑ και τους βουλευτές της ΝΔ Σέβη Βολουδάκη και Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη, αναφέρθηκε επιπλέον στην συνεχιζόμενη προσπάθεια όπως είπε του ελληνικού κράτους για την ενίσχυση και εκσυγχρονισμό της Πολεμικής Αεροπορίας, σημειώνοντας ότι μετά την παραλαβή των Ραφάλ, και των F16 Viper που ενισχύουν τις μοίρες μας «υλοποιούνται προμήθειες οπλικών συστημάτων, τα οποία αναβαθμίζουν τις ήδη υψηλές επιχειρησιακές μας δυνατότητες» επαναλαμβάνοντας ότι «ήδη συζητάμε την απόκτηση και του F-35 του πιο σύγχρονου αεροσκάφους στον κόσμο, το οποίο θα ενισχύσει αναμφισβήτητα την επιχειρησιακή και την αποτρεπτική ικανότητα της πατρίδας μας».

Στην 115 ΠΜ, στην προετοιμασία για πτήση πάνω από το Αιγαίο, σε σχηματισμό F-16 Viper της 340 Μοίρας. pic.twitter.com/PHo6ombQxe — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 23, 2024

Ο Νίκος Δένδιας επιπρόσθετα, στις δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, μίλησε και για την προσπάθεια της χώρας, όπως τόνισε, «να αναγεννήσει, να δημιουργήσει την αμυντική μας βιομηχανία και να δημιουργήσει ένα νέο σύστημα καινοτομίας το οποίο θα μας δώσει την ευκαιρία να παράγουμε οπλικά συστήματα. Να παράγουμε εμείς οι ίδιοι, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες και το ανθρώπινο κεφάλαιο της πατρίδας μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.