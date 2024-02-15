Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο άσκησε ο πρόεδρος της "ΝΙΚΗΣ", Δημήτρης Νατσιός, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια.

«Μην μολύνετε την ιερή λέξη της οικογένειας. Θεωρώ ότι η Βουλή βιώνει μια από τις χειρότερες στιγμές της ιστορίας του κοινοβουλευτικού βίου τού νέου ελληνισμού. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εισήγαγε για ψήφιση στην Ολομέλεια ένα επαίσχυντο νομοσχέδιο, την θέσπιση του ψευτογάμου των ομοφυλόφιλων», τόνισε ο κ.Νατσιός, ενώ σημείωσε ότι «το νομοσχέδιο έχει τρεις ολέθριες παραμέτρους. Πρώτον, τη νομιμοποίηση της διαστροφής της ανθρώπινης φυσιολογίας και οντολογίας, δεύτερον τη βεβήλωση του ιερού θεσμού του γάμου και τρίτον την παράδοση, άνευ όρων, παιδιών για υιοθεσία σε ομοφυλόφιλα ζευγάρια, με πραγματικά απρόσμενες και τραγικές συνέπειες για τα αθώα αυτά πλάσματα».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της "ΝΙΚΗΣ" ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Δύο άντρες, όσο και να πασχίζουν, μητρικό φίλτρο δεν έχουν. Δύο γυναίκες, πατρικό πρότυπο δεν προσφέρουν και η αγάπη δεν έχει σχέση με την ακόρεστη ικανοποίηση των επιθυμιών. Την αγάπη για το παιδί δεν την αποκτάς σαν να ψωνίζεις ένα κατοικίδιο από το pet shop. Ακόμα και ένα κουτάβι που πρόκειται να δοθεί για υιοθεσία, δεν το παίρνουν από τη μητέρα του πριν απογαλακτιστεί. Και εσείς μας λέτε ότι το να ξεριζώσετε εντελώς τον ιερό δεσμό μητέρας και παιδιού, είναι προϊόν αγάπης»;

Παράλληλα, χαρακτήρισε την οικογένεια «ως τον βασικό πυρήνα της κοινωνικοποίησης του ανθρώπου», ενώ προσέθεσε: «Και οικογένεια είναι μόνον εκείνη που έχει ανδρόγυνη συγκρότηση. Αυτό πίστευε πάντοτε η ανθρωπότητα. Είναι αστείο να νομίζουν κάποιοι ότι η ιστορία αρχίζει από αυτούς. Οικογένεια επίσης μπορεί να χαρακτηριστεί και η μονογονεϊκή. Η οικογένεια περιέχει και την αγάπη, τον έρωτα και την σεξουαλικότητα, αλλά είναι ταυτόχρονα κάτι πολύ περισσότερο από αυτά. Έχει ένα στοιχείο ιερότητας. Όταν ένας ομοφυλόφιλος κηδεμόνας αναλαμβάνει τομ ρόλο της ”μητέρας” και ο άλλος τον ρόλο του ”πατέρα”, δείχνει ότι αυτή η στείρα συνύπαρξη δεν είναι τίποτε άλλο από μια στρεβλή απομίμηση του φυσιολογικού ζεύγους».

Ο κ. Νατσιός υποστήριξε, επίσης, ότι είναι ζήτημα χρόνου να καθιερωθεί "γονέας 1" και "γονέας 2", ενώ αναφερόμενος στον παγκόσμιο τζίρο του νομιμοποιημένου εμπορίου βρεφών, μέσω παρένθετης μητρότητας, σημείωσε: «Εκτιμάται ότι για το 2022 ανήλθε σε 14 δισεκατομμύρια δολάρια. Μέχρι το 2032, το ποσό αυτό προβλέπεται να εκτιναχθεί στα 129 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με συμβουλευτική εταιρεία ερευνών αγοράς. Και πόσο στοιχίζει το να ξεπουλήσει το σπλάχνο της η κάθε μητέρα; Αναλόγως την οικονομία της χώρας που το επιτρέπει. Για παράδειγμα στη Γεωργία και την Ουκρανία, τα εμπορικά προγράμματα παρένθετης μητρότητας κοστίζουν περίπου 40.000-50.000 δολάρια, ενώ όσον αφορά τις ΗΠΑ, τα ποσά διπλασιάζονται και φτάνουν κατά μέσο όρο στα 120.000 δολάρια».

Τέλος, ο πρόεδρος της "ΝΙΚΗΣ" άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και για το γεγονός, ότι αποκλείστηκε η Εκκλησία από τις επιτροπές για το νομοσχέδιο, ενώ ισχυρίστηκε ότι «αποτελεί ύβρη για τον ιερό γάμο, τη μητρότητα, την πατρότητα, το παιδί, τους προγόνους μας, τη φύση και πάνω απ' όλα ύβρη και βλασφημία για τον ίδιο τον Θεό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

