Εγκωμιαστικά είναι τα σχόλια του διεθνούς Τύπου για την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, παρά τις όποιες αντιδράσεις, να νομιμοποιήσει τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών.



«Τα ζευγάρια τολμούν να ονειρεύονται καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει διακομματική στήριξη για το νομοσχέδιο που επεκτείνει τα γονικά δικαιώματα στα ομόφυλα ζευγάρια», γράφουν οι Times του Λονδίνου. Σχολιάζουν ότι το ζήτημα των δικαιωμάτων των παιδιών έχει στρέψει την κοινή γνώμη υπέρ του νομοσχεδίου που αποτελεί το επιστέγασμα μιας διετούς εκστρατείας του Έλληνα πρωθυπουργού.



Όπως γράφουν οι Times, λίγοι περίμεναν ότι ο χαμηλών τόνων Μητσοτάκης θα γινόταν μια τέτοια «δύναμη αλλαγής». Αναμετρήθηκε με την Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο αυτό θα «μπερδέψει τους γονεϊκούς ρόλους» και θα «αποδυναμώσει την παραδοσιακή οικογένεια». Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας συντηρητικός που ηγείται του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, κατάφερε να συγκεντρώσει υποστήριξη από όλο το πολιτικό φάσμα, κυρίως από το σκληρό αριστερό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ηγείται ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος είναι ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος ηγέτης κόμματος στην Ελλάδα.



Οι Times υπογραμμίζουν επίσης ότι η Ελλάδα αναμένεται να γίνει το 16ο από τα κράτη-μέλη της ΕΕ που νομιμοποιεί τους γάμους μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, τερματίζοντας μια μακρά περίοδο διαδοχικών κυβερνήσεων που απέφευγαν την αντιπαράθεση με την Εκκλησία.

Liberation: «Ένα βήμα προς τα εμπρός»

Και η γαλλική εφημερίδα Liberation, χαρακτηρίζει την επικείμενη ψήφιση του νομοσχεδίου ένα βήμα προς τα εμπρός για το συντηρητικό κυβερνών κόμμα. Ο ανταποκριτής της εφημερίδα στην Αθήνα Fabien Perrier εξηγεί πώς ο νόμος προστατεύει τα δικαιώματα των παιδιών, καθώς εάν ψηφιστεί, ένα παιδί που γεννιέται από ομόφυλο ζευγάρι θα έχει πλέον και τους δύο γονείς αναγνωρισμένους, υπενθυμίζοντας ότι μέχρι τώρα μόνο ο βιολογικός γονέας καταχωρούνταν στο μητρώο γεννήσεων, γεγονός που είχε συνέπειες σε περίπτωση προβλημάτων υγείας, θανάτου του βιολογικού γονέα ή κληρονομιάς. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι πρόκειται για μια «ιστορική αλλαγή» για την οποία η ελληνική κοινωνία είναι πλέον ώριμη και έτοιμη.

AP: «Πρωτοφανής εξέλιξη για μια ορθόδοξη χριστιανική χώρα»

Στο ίδιο μήκος κύματος, το πρακτορείο Associated Press κάνει λόγο για μια πρωτοφανή εξέλιξη για μια ορθόδοξη χριστιανική χώρα, η οποία παρά την αντίθεση της ελληνικής εκκλησίας, πρόκειται να ψηφίσει τη νομιμοποίηση του πολιτικού γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου. Μάλιστα, υπογραμμίζει ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι Έλληνες υποστηρίζουν την προτεινόμενη μεταρρύθμιση και το ζήτημα δεν έχει προκαλέσει μεγάλους διχασμούς. Χαρακτηριστικό είναι ότι το νομοσχέδιο-ορόσημο, όπως λέει το Associated Press, που συνέταξε η κεντροδεξιά κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη υποστηρίζεται από τέσσερα αριστερά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου του ΣΥΡΙΖΑ.

