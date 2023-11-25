Ένα σημαντικό ραντεβού δίνει η ελληνική οικονομία, οι ελληνικές τράπεζες, το Χρηματιστήριο και οι μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες με τα 100 ισχυρά funds του πλανήτη που διαχειρίζονται περίπου 30 τρισ. δολάρια και με περισσότερους από 200 διαχειριστές.

Το ραντεβού θα πραγματοποιηθεί, στο Λονδίνο την Δευτέρα και την Τρίτη, 27 και 28 τρέχοντος, στο πλαίσιο του 2ου ελληνικού επενδυτικού συνεδρίου που διοργανώνει η Morgan Stanley σε συνεργασία με το Χ.Α, ενώ το παρών θα δώσει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανοίγοντας την αυλαία του συνεδρίου, ενδεικτικό της σημασίας που δίνει η κυβέρνηση.

«Όπλο» της ελληνικής αποστολής για την προσέλκυση ξένων επενδυτών αποτελεί ασφαλώς η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, με την Ελλάδα ανεβαίνει από τη Β' Εθνική στην Α' Εθνική.

Είναι πολύ σημαντικό γεγονός η λήψη της επενδυτικής βαθμίδας από μία σειρά οίκους: τον ιαπωνικό οίκο R&I, τους δύο κινεζικούς οίκους, την καναδική DBRS, τον γερμανικό οίκο Scope (που με απόφαση της ΕΚΤ εντάσσεται πλέον στους οίκους αξιολόγησης που αναγνωρίζει), και βέβαια την Standard & Poors που επίσης αναγνωρίζεται από την ΕΚΤ, ενώ επενδυτική βαθμίδα αναμένεται να δώσει και Fitch, την 1η Δεκεμβρίου.

Αυτό σημαίνει πως τέσσερις από τους -πλέον- πέντε οίκους τους οποίους αναγνωρίζει η ΕΚΤ θα βαθμολογούν την Ελλάδα με investment grade ήδη από το 2023.

Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας δημιουργεί ένα διαφορετικό επενδυτικό κοινό και για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και βάζει στην τελική ευθεία την αναβάθμιση της στις ανεπτυγμένες αγορές, πιθανόν το καλοκαίρι του 2024.

Η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα θα συμβάλει και στην αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου και την προσέλκυση νέων κεφαλαίων καθώς η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά θα μπει στα τα ραντάρ μεγάλων μακροπρόθεσμων κεφαλαίων, για τα οποία τώρα το ελληνικό χρηματιστήριο δεν είναι επενδύσιμο.

Η ελληνική αποστολή θα επικεντρωθεί στους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι είναι υπερδιπλάσιοι σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και στην καλή εικόνα των δημοσιονομικών μεγεθών.

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, τόσο των τραπεζών, όσο και στην εμβληματική ιδιωτικοποίηση του "Ελ. Βενιζέλος", αλλά και στη διάθεση μετοχών των ΕΛΠΕ.

Η συγκέντρωση ρευστότητας άνω των 8 δις ευρώ στο placement του 20% της Εθνικής που κατείχε το ΤΧΣ αποτελεί μια ισχυρή παρακαταθήκη για την αίσια έκβαση των απαιτητικών εγχειρημάτων διάθεσης μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, του Ελ. Βενιζέλος και των ΕΛΠΕ.

Στην ελληνική αποστολή συμμετέχουν, ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Α. Πατέλης, οι επικεφαλής των τεσσάρων συστημικών τραπεζών: Π. Μυλωνάς (διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής), Χρ. Μεγάλου (διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς Financial Holdings), Φ. Καραβίας (διευθύνων σύμβουλος της Eurobank) και Β.Ψάλτης (διευθύνων σύμβουλος, Alpha Services and Holdings). Οι τράπεζες αναμένεται να "κλέψουν" το ενδιαφέρον των διαχειριστών, ενώ υψηλά θα είναι και το ενδιαφέρον για την ενέργεια.

Επίσης στο Λονδίνο θα ταξιδέψουν και οι κ.κ. Ε. Μυτιληναίος, Π. Τζανννετάκης ( CEO της Motor Oil), ο Κ. Μαύρος (διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες) και Α. Εξάρχου (CEO της Ιντρακάτ).

Οι εισηγμένες που συμμετέχουν στο roadshow του Χρηματιστηρίου και της Morgan Stanley στο Λονδίνο είναι οι εξής: ΑΔΜΗΕ, Aegean, Alpha, ΕΧΑΕ, EYΔΑΠ, Αustrian Card, Autohellas, Cenergy, Coca Cola, Ελλάκτωρ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Epsilon Net, Eurobank, Fourlis, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, HelleniQ Energy, Ideal, Intrakat, Intralot, Lamda, Motor Oil, Mytilineos, Εθνική Τράπεζα, Noval, Optima, Πειραιώς, ΟΛΠ, Prodea, Profile, ΔΕΗ, Σαράντης, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Τιτάν και Βιοχάλκο, ενώ θα συμμετέχει και η Τράπεζα Κύπρου.

